蒲亭健康亮紅燈？會談「腳狂抽搐」 哈薩克總統眼神飄
雖然俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在過去總是塑造出「強人總統」的形象，但近年來外界開始關注他的健康狀況，尤其在下令侵略烏克蘭後，他多次被拍到在公開場合出現神秘舉動，以及身體上有不明真空，讓越來越多人質疑他是否患病。最近蒲亭與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）會面時，又被拍到腳不停地抽搐，加劇有關他健康亮紅燈的猜疑。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，蒲亭近日在莫斯科與來訪的托卡葉夫會面，不過從11月28日釋出的片段畫面可以發現，托卡葉夫幾乎整場會談都沒有看向蒲亭，過沒多久蒲亭開始坐立難安，就連腳也都不自然地扭動、抽搐，就連膝蓋看上去都有點「卡卡」。有報導指出，種肢體不安症候群（RLS）正好為帕金森氏症症狀之一。
在俄羅斯入侵烏克蘭後，一直有傳言指出蒲亭有嚴重的健康問題，他曾經多次被目擊臉龐浮腫、體態虛弱等模樣，就連參加5月勝利日的閱兵典禮，他腿上還披了一條厚重毯子，另外在4月與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）會面時，被拍到他緊抓著桌子邊緣，狀態看上去十分異常，近來也被拍到手上有詭異紫斑以及疑似靜脈注射後留下的痕跡。先前曾有消息指出，蒲亭患有早期帕金森氏症以及胰腺癌，也有專家分析指出蒲亭恐正忍受著某種不正常疼痛。
另外有關於托卡葉夫幾乎沒有正眼看蒲亭，就連蒲亭打招呼，他都疑似避開了目光。蒲亭隨後在眾人面前問「可以開始了嗎？」，托卡葉夫也在沒看向蒲亭的情況下，簡短回答「是」。
托卡葉夫這次訪問俄羅斯，是為了兩國建交30週年的紀念儀式，不過會後他與蒲亭在文件上簽名後，托卡葉夫只短暫舉起了文件，便迅速交給其中一名幕僚，不管一旁蒲亭還拿著文件讓媒體拍攝。
報導稱，托卡葉夫不正眼看蒲亭的這些肢體語言，顯示出他不贊成俄羅斯入侵烏克蘭。哈薩克先前曾表明不會承認俄羅斯透過舉行公投兼併烏克蘭東部地區。