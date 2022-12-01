印尼語文化講師分享美食　移民署辦多元人才培訓計畫

為鼓勵新住民及其子女參與公共事務，移民署去（110）年辦理「新住民多元文化人才培訓計畫」，受訓學員經過初階及進階課程各28小時的密集培訓，共92人取得結業證書，本次移民署北區事務大隊基隆市服務站運用家庭教育課程時間，特地邀請印尼籍講師朱小萁擔任多元文化講師，分享台灣與印尼文化差異，感受真實的移民故事，欣賞你我之間的不同文化。
記者賴正琳／綜合報導
朱小萁老師目前在國立空中大學新竹學習指導中心就讀，現職為國小印尼語文化講師，曾在各公、私單位擔任通譯、演講及多元文化講師。小萁老師在基隆家庭教育課程中介紹印尼的服裝、傳統文物、飲食、風俗習慣等，期間也帶領新住民學員學習簡單的印尼語，讓教室瞬間充滿學習印尼話的快活笑聲；手作時間則指導新住民學員親手製作生鍋貼，教室又搖身一變為小小實體廚房，分享如何製作出底脆上軟越嚼越香的鍋貼，讓大家沉浸在美味點心的製作中，課程最後在歡樂的氣氛下結束。新住民學員阿紅說：「食物的味道不盡相同，我覺得獨特的滋味就是把食物在自己手中完成，享受日常的幸福」。
基隆市服務站主任毛兆莉表示，移民署培訓多元文化講師，除了擔任台灣的文化橋梁外，更讓融合後的多元文化在台灣發光發熱。另提醒在台的外國人及新住民朋友，避免將身分證或旅行文件借與其他人使用，如有被邀約至國外工作，務必小心求證或向有關單位確認，避免落入不法集團圈套，淪為人口販運被害人，如有相關問題，歡迎致電移民署基隆市服務站，電話02-24276374或撥打移民署「外來人士在台生活諮詢服務熱線1990」洽詢。