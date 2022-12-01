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國泰世華銀又當機！金管會明約談　點名董事會負最終責任

▲針對國泰世華銀行系統又出現異常，金管會今（1）日也說重話，點名董事會要負最終責任，國泰世華銀行也將於明日赴金管會說明。（圖／NOWnews資料照）
▲針對國泰世華銀行系統又出現異常，金管會今（1）日也說重話，點名董事會要負最終責任，國泰世華銀行也將於明日赴金管會說明。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

針對國泰金旗下國泰世華銀行網路銀行及行動銀行APP今（1） 日又發生異常，金管會也罕見說了重話，除已要求國泰世華銀行明日須赴金管會報告，也點名董事會，基於公司治理原則，董事會對維護銀行健全營運負最終責任，對於國泰世華銀行再發生資訊系統異常事件，董事會應督促經理部門正視，並通盤檢討組織文化及部門橫向聯繫是否都出了問題。

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國泰世華銀行資訊系統異常事件頻傳，今年4月才遭金管會開罰，而且當時開罰不只針對單一事件，金管會銀行局表示，在4月之前就發生過2、3次，有幾次比較大，因此一併開罰。沒想到10月8日國泰世華銀行又因機房電力維護，導致ATM、網銀及信用卡收單服務出現異常，目前國泰世華銀行已向金管會提交報告陳述意見，金管會也將看完陳述意見後再核處，只是懲處都還沒出來，國泰世華銀行今日資訊系統又出包。

銀行局指出，今日發生問題是國泰世華銀行在11月底發現系統有幾隻程式異常，因此提出優化作業，但上午9點半發現網路銀行、行動APP系統登入出現緩慢現象，銀行著手處理並陸續發現程式運作不順暢，加上又剛好是每月1日交易旺日，導致系統使登入變得很緩慢。國泰世華銀行在掌握情況後，在上午10點前先用電話通報金管會，也積極查找系統運作不順暢原因。

銀行局說，目前國泰世華銀行回報，在今日下午2時35分網銀已恢復正常運作，下午4時20分行動銀行APP也恢復正常，不過，已要求國泰世華銀行明日到銀行局說明整個事件，國泰世華銀行必須找出根本原因，解決問題，董事會也要高度注意，畢竟類似情況一而再，再而三發生，這涉及消費者使用銀行相關服務的安全性、便利性及高度信賴，董事會也絕對有責任督促找出根本原因，並要配置充足的資源來進行通盤完整的解決方案。

其實，之前發生資訊異常事件，國泰世華銀行董總也有親赴金管會說明，但銀行局強調，金融機構若金融服務中斷影響到客戶權益，不論哪個端點出現問題，都會要求金融機構迅速採取因應措施，並依規定通報金管會，並會依據違失情節的輕重，採取必要的核處措施，確保金融機構類似的情況不會再度發生。

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