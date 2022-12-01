中國30年無大規模示威 林俊憲嘆：白紙革命難有好結局
中國民眾「反封控」白紙革命遍地開花，民進黨立委林俊憲今（1）日表示，中國示威各城市喊出口號與訴求不同，但從1989年六四事件以來，中國人已經30多年沒有大規模示威抗議的經驗，這樣的「民主斷層」，前輩的經驗們已經失傳了，感嘆白紙革命難有好結局。
記者陳威叡／台北報導
林俊憲說，看香港就可以知道，香港從回歸以後到國安法以前幾乎每年7月1日都有示威遊行，還有每年六四的紀念活動，相對自由的環境讓民主派有機會年年練兵、累積經驗，最終在2014年喊出了「我要真普選」、2019年反送中喊出了「五大訴求缺一不可」，總有一句大家都記得的訴求與口號。示威者建立起分工合作的架構，面對政府時有清楚的條件，就不容易被各個擊破。
林俊憲表示，事實也證明，中共這幾天開始放鬆部分城市的封控，如果讓只喊出要求放鬆的城市解封，對喊出共產黨下台的城市嚴厲鎮壓，其他城市看到了會做何反應，民眾內部會分成兩派激辯抗議訴求，最後被各個擊破。面對獨裁者的力量就已經很微弱了，沒有明確訴求更難成功。
林俊憲指出，80年代的組織與經驗沒有傳承下去，大家單純憑藉一股不滿而上街，不知道如何把不滿化為訴求、如何與政府談判，所以白紙革命最後的結局或許會不了了之，甚至又換來一次殘酷鎮壓。除非下一次，中國人不再選擇等待30年，真正清楚自己想要達成什麼？才會有真正迎來希望的一天。