確保反擊中朝能力　日本擬向美採購500枚戰斧巡弋飛彈

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日本讀賣新聞10月28日報導，多個日本官方消息來源證實，日本已經在與美國協商引進戰斧巡航飛彈的事宜進行磋商。報導同時指出，在2022年底修訂的防衛指針也將會納入反擊能力，以自衛為目的摧毀敵方飛彈基地，而這個構想是使用美製戰斧飛彈與陸基12式反艦飛彈改進型作為反擊武力，依據發射地點不同，朝鮮半島和其他地區可能涵蓋在射程內。
1970年代，通用動力（General Dynamics）公司推出BGM-109戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），具備全天候、長程、次音速巡弋飛行能力，之後雷神（Raytheon)公司也投入製造巡弋飛彈行列。戰斧巡弋飛彈可攜帶核彈、傳統彈頭與子母彈，採地形輪廓比對、慣性導引與全球定位系統(GPS)導引，因而具備高度準確性。
戰斧巡弋飛彈射程高達1600公里，可由陸上載具、軍艦、潛艇與轟炸機發射。不過，陸射型在部署到歐洲地區之後引發很大的抗議以及國際壓力，在與蘇聯達成核子武器談判之後撤除；空射型因為造價太貴，不為空軍採用，空軍另行研發聯合直攻彈藥(JDAM)，因而只剩海軍在操作巡弋飛彈。
1991第一次波灣戰爭期間，美軍艦艇發射戰斧巡弋飛彈攻擊伊拉克部隊，因而一戰成名，此後，美軍在敘利亞、科索沃、阿富汗、利比亞戰場都有動用戰斧巡弋飛彈。