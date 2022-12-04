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確保反擊中朝能力　日本擬向美採購500枚戰斧巡弋飛彈

▲史特雷特號驅逐艦（USS Sterett DDG-104）發射戰斧巡弋飛彈。(圖／美國海軍)
▲史特雷特號驅逐艦（USS Sterett DDG-104）發射戰斧巡弋飛彈。(圖／美國海軍)

記者呂炯昌／台北報導

日本媒體報導，由於12式陸基反艦飛彈部署進度太慢的情況下，為及早確保反擊能力，日本希望向美國採購戰斧巡弋飛彈。官房長官松野博一日前於記者會上證實，承認目前正在討論中，但具體內容等尚未決定。

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自衛隊現行12式陸基反艦飛彈由日本三菱重工集團研製，2015年正式服役，最大射程200公里，逐步取代88式反艦飛彈，優先部署在九州、沖繩等地來防衛西南諸島。2020年12月18日，日本內閣會議通過編列335億日圓（約74億新台幣）開發預算，預定以5年時間改良現有的12式陸基反艦飛彈，將射程從現有的延長至900公里，最終的射程距離將以1500公里為目標。

日本讀賣新聞10月28日報導，多個日本官方消息來源證實，日本已經在與美國協商引進戰斧巡航飛彈的事宜進行磋商。報導同時指出，在2022年底修訂的防衛指針也將會納入反擊能力，以自衛為目的摧毀敵方飛彈基地，而這個構想是使用美製戰斧飛彈與陸基12式反艦飛彈改進型作為反擊武力，依據發射地點不同，朝鮮半島和其他地區可能涵蓋在射程內。

1970年代，通用動力（General Dynamics）公司推出BGM-109戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），具備全天候、長程、次音速巡弋飛行能力，之後雷神（Raytheon)公司也投入製造巡弋飛彈行列。戰斧巡弋飛彈可攜帶核彈、傳統彈頭與子母彈，採地形輪廓比對、慣性導引與全球定位系統(GPS)導引，因而具備高度準確性。

戰斧巡弋飛彈射程高達1600公里，可由陸上載具、軍艦、潛艇與轟炸機發射。不過，陸射型在部署到歐洲地區之後引發很大的抗議以及國際壓力，在與蘇聯達成核子武器談判之後撤除；空射型因為造價太貴，不為空軍採用，空軍另行研發聯合直攻彈藥(JDAM)，因而只剩海軍在操作巡弋飛彈。

1991第一次波灣戰爭期間，美軍艦艇發射戰斧巡弋飛彈攻擊伊拉克部隊，因而一戰成名，此後，美軍在敘利亞、科索沃、阿富汗、利比亞戰場都有動用戰斧巡弋飛彈。

▲12式陸基反艦飛彈。（圖／日本陸上自衛隊）
▲12式陸基反艦飛彈。（圖／日本陸上自衛隊）

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