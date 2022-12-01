台研究：「鋰鹽」減低躁鬱症病患死亡率！　成果登國際期刊

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情緒穩定劑與躁鬱症治療研究登國際期刊臺北巿立聯合醫院松德院區和臺北醫學大學精神科團隊跨院合作，利用全國健保研究資料庫及全國死亡檔之大數據資料，以世代追蹤和時間相依共變數存活分析方法，探討躁鬱症最主要的治療藥物－情緒穩定劑與躁鬱症病患自殺及自然死亡的風險，相關研究成果已於最近發表於國際知名期刊。
此研究為國內外少見使用全國大數據資料，除具有其學術價值外，亦能提供此族群臨床醫療照護、自殺防治、以及自然死亡預防的重要參考，盼望能藉此促進躁鬱症病患的身心健康。
「鋰鹽」減低自殺死亡風險 具保護作用台北醫學大學附設醫院精神科醫師陳抱寰表示，過去研究發現鋰鹽能減低躁鬱症病患自殺風險，近年研究顯示鋰鹽可能減低躁鬱症病患腦中風、冠狀動脈粥狀硬化等生理疾病發生率，但關於鋰鹽是否對躁鬱症病患之自然死亡具有保護作用尚無相關研究。
本次研究探討四種常用來治療躁鬱症的情緒穩定劑和自殺及自然死亡風險之相關性，發現鋰鹽除在自殺死亡的風險最低外（危險比為0.39），自然死亡的風險亦為四種情緒穩定劑中最低者（危險比為0.37），此結果除能提供醫師在臨床照護上選擇躁鬱症治療藥物的參考依據，亦讓學界重新思考鋰鹽對於躁鬱症病患生理疾病的保護作用及可能機轉。
鋰鹽亦可減低肺率、減緩認知退化及延緩失智台北醫學大學附設醫院精神科醫師郭千哲表示，鋰鹽為老藥，在世界使用已超過70年以上。至今，鋰鹽為治療躁鬱症病患之主線用藥，以穩定情緒症狀。鋰鹽對不少病患均有很好的療效，且許多病患已使用多年。如今，我們此大型研究證實鋰鹽可以減低自殺及自然死亡，提供更進一步的療效證據;而其他國際大型研究亦證實鋰鹽可以減低肺炎，減緩認知功能退化及延緩失智等療效。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55977
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