台灣國產巡弋飛彈射程1000公里　可攻擊共軍機場

俄烏戰爭持續至今，西方情報單位近期指出，俄軍發射沒有裝設核彈頭的舊式巡弋飛彈，試圖消耗烏克蘭軍方的防空飛彈。由於巡弋飛彈可貼近海平面飛行，難以偵測，價格又較彈道飛彈便宜，因此我國也在研發巡弋飛彈，射程至少1000公里，涵蓋中國東南沿海省分，可攻擊軍事設施。
記者呂炯昌／台北報導
今年3月，立法院通過「海空戰力提升特別預算」，其中包括神祕的「雄昇飛彈」。雄昇飛彈可攻擊共軍指揮所、機場跑道，是目前國軍唯一公開具備源頭精準打擊的攻擊性武器。根據國防部送交立院報告指出，雄昇飛彈與雄二飛彈共用生產線，兩者合計的年產原本為81枚，在中科院飛彈量產廠房於今年6月完工啟用後，未來兩款飛彈年產能合計可提高到131枚，預計2025年完成量產。
根據網路媒體「菱傳媒」報導，雄昇巡弋飛彈進氣口位於彈體下方，特別設計為內凹，讓進氣罩不至於向外擴張，又能獲得足夠進氣量；與美製戰斧巡弋飛彈相較，戰斧巡弋飛彈尾翼採X型設計，雄昇飛彈採卍字型設計。
據了解，美製戰斧巡弋飛彈原有陸基發射型，但是因美蘇在1987年簽署《中程飛彈條約》而銷毀發射車。國軍巡弋飛彈考量提高戰場存活率，考慮引進發射車進行機動部署，但是由於雄昇飛彈重達7公噸，是否該引進能夠拖曳飛彈的特種輪型車輛，軍方仍在評估中。
為了防範台灣雄昇巡弋攻擊，傳出共軍在福州與漳州的空軍基地周邊部署「紅旗6號」防空飛彈系統，紅旗6號專為攔截中低空目標設計。國防智庫國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲表示，中國國產版紅旗-6是對於自己機場的防護，但是紅旗6型飛彈射程約50公里，可以攔截的半徑是比較有限的。