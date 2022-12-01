走過疫情陰霾　高鐵旅運人次已恢復9成以上

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「這波疫情儘管讓高鐵營運幾度面臨挑戰，但公司上下始終不曾停下腳步，努力營造更加安全的乘車環境及創造更多美好的旅程」，江耀宗說明，高鐵已訂出第二個5年中長期策略規劃，結合國際ESG趨勢，融入在各項經營策略中。2018至2022的第一個5年中長期策略規劃讓大家看到台灣高鐵推動維修本土化的成果，在2023至2027的下一個5年中長期策略規劃，台灣高鐵更希望秉持勇於創新、持續精進的精神，朝向「成為引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景不斷邁進。
江耀宗說，明（2023）年起，台灣高鐵在新的中長期策略規劃指引下將會有更多正向的轉變，結合本土廠商，將旅客經常接觸的列車設備，如座椅餐盤、椅套布、空調濾網等，研發安全抗菌的新材質；此外，因應高齡化社會的挑戰，我們也通盤檢視各項與旅客服務相關的軟硬體設施，希望為旅客打造更加「安心乘車」的友善環境，並鼓勵大家在疫情過後繼續支持大眾運輸工具，重新感受「搭高鐵．遊台灣」的美好時光。
台灣高鐵公司營業處副總陳信雄說明高鐵2023年的新措施，明年將推出回數定期票可以在手機上續購，在車站直接靠卡就能更新。也會推出在手機APP上即可購買自由座車票，並在明年的第四季推出高鐵專屬的線上商城，將啟用全新的平台介面，另外，高鐵也將推出用手機號碼綁定即可累積購票點數，在敬老愛心票上，即日起只要持證即可登錄，未來只要證號有登錄，就可以在超商取票，明年第一季結束時目標可以在手機取票，下半年目標是可以在自動售票機上取票。
最後，江耀宗表示，感謝各位一路陪伴台灣高鐵不斷地進步成長，克服種種難關困境，也希望未來能繼續給予我們支持、鼓勵與指教。