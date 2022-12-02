江澤民透明靈柩運抵北京！習近平、李克強親赴機場迎靈
中國前國家主席江澤民因白血病合併多臟器功能衰竭，11月30日中午12時13分在上海病逝，享耆壽96歲；起靈儀式12月1日中午12時10分在上海華東醫院告別室舉行，載有江澤民靈柩的專機則於1日下午3時55分降落北京西郊機場，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等中共黨和國家領導階層皆到場迎靈。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，按照中共已故領導人慣例，江澤民的遺體也被放在水晶玻璃棺中保存，由12名禮兵護送抬下專機，透過透明的棺蓋可以看見，身著黑色西裝的江澤民，仍戴著招牌粗框眼鏡，身上則披著五星紅旗。
現任中國國家主席習近平與夫人彭麗媛，率一眾中共高層到北京西郊機場迎靈，胸佩白花、臂戴黑紗，神情凝重，向江澤民遺體3鞠躬並目送靈柩上靈車，江澤民的遺孀王冶坪則顯得神情哀傷。其後，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬護送遺體前往停靈處。
根據中國官方公布，江澤民的追悼大會將於12月6日上午10時，在北京人民大會堂舉行，屆時中國全國人民將須默哀3分鐘，鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘，全國和中國駐外使領館及其他駐外機構皆須下半旗致哀，並停止公共娛樂活動1天。