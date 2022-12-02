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恐嚇別挺烏克蘭？西班牙郵包炸彈連環　總理到大使館都中

▲西班牙近期傳出多起郵包炸彈被寄送到政府機構、軍事基地、武器供應商、大使館的消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙近期傳出多起郵包炸彈被寄送到政府機構、軍事基地、武器供應商、大使館的消息。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

西班牙過去1週十分不平靜，多個郵包炸彈陸續被寄到總理辦公室、國防部、空軍基地、武器製造商、烏克蘭大使館、甚至是美國大使館。從包裹收受對象來看，不排除是想施壓歐美勿支持烏克蘭，西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）已表明不會因此就受威脅，各政府機構、有關部門、大使館等也都加強維安。

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綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）、《路透社》等外媒報導，整串事件起源於西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）的辦公室，上月24日收到一封裝有煙花材料的信件，由於保安部門認為該封信件十分可疑，便在設置好安全範圍後對信件進行了引爆。

在那之後，馬德里附近的托雷宏空軍基地（Torrejon air force）、烏克蘭位於馬德里的大使館，以及位於薩拉戈薩（Zaragoza）的武器製造商英剎那拿（Instalaza），都分別在本週三及週四收到類似的郵包炸彈；其中烏克蘭大使館的在館內爆炸，造成1人輕傷，值得注意的是，西班牙提供給烏克蘭的C90火箭發射器正是由英剎那拿公司生產的。

事態發展至此，卻仍然沒有結束，西班牙國防部也收到了1封指名要給部長瑪格麗塔羅伯斯（ Margarita Robles）的可疑郵件，並馬上通知拆彈小組前來處理；與此同時，位於馬德里市郊芮榮艾多茲（Torrejon de Ardoz）空軍基地的歐洲聯盟衛星中心（European Union Satellite Centre，SatCen），也收到疑似藏爆裂物的信封；不久後，就連美國大使館也收到類似的郵包炸彈，也是近期第6起同類案件。

報導指出，這些信件炸彈的主要目的，在於引起關注，試圖製造干擾，從小地方開始，然後逐漸增加目標數量，或屬於非個人的組織性犯罪。

負責安全事務的內政部次長佩瑞茲（Rafael Pérez）表示，目前還沒有到需要提高恐怖主義威脅級別的地步，尚不確定是否與俄烏戰爭有關，也還未聽聞有類似包裹被寄往其他國家，正在調查這些郵件是否都是在西班牙境內寄發，已將收到多封信件炸彈的消息，傳遞給負責調查恐怖主義的西班牙國家法院。他也指出，這些可疑物都是以棕色紙袋包裝，內含易燃粉末、引線，一旦引燃就會突然迸發火焰，但比較沒有猛烈爆炸的風險。

西國內政部已下令在西班牙的所有大使館和領事館，以及其他需要特殊保護的場所，加強安全措施，而被懷疑是幕後主使的俄羅斯也透過駐西班牙大使館發表聲明，譴責與任何威脅或恐怖主義行為，特別是針對外交使團。


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