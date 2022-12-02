易感冒、皮膚癢是「免疫力」變差的警訊！掌握3招找回健康體質

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導致免疫失調的原因有很多，比較常見的像是長期壓力大、飲食不均衡或是運動量不足，另外像是先天的遺傳以及內分泌失調也都可能讓免疫失調。而長期的免疫失衡會導致身體出現慢性疲勞、腸胃不適、容易過敏或皮膚炎等問題，雖然這些看似都是小毛病，累積下來可能演變為較嚴重的疾病問題，因此千萬不能忽視免疫失調的問題。
陳炯瑜醫師分享，想要替自己打造免疫好體質，可以從以下三點開始做起：一、攝取好油脂，降低身體發炎：Omega-3不飽和脂肪酸，可以幫助調節身體自由基平衡，減少發炎環境，調節免疫力。
二、補充維生素A：維生素A可以幫助強化呼吸道黏膜健康，幫助免疫細胞產生。日常可以補充攝取像是豬肝、紅蘿蔔、地瓜等等。
三、紓解壓力：長期的壓力會導致免疫功能降低，因此建議可以找到屬於自己的紓壓方法，像是冥想、運動或聽音樂等等，定期釋放壓力。
如果希望更進一步打造好體質，建議要從了解自己的身體狀況開始！可以透過「微型健檢」的方式，相較於傳統健檢，時間更短且不需穿脫更衣。主要透過四大檢測：免疫檢測、自律神經檢測、血管彈性檢測、血液尿液檢測，全盤檢視健康狀況，協助找出全身健康亮燈警訊，即刻了解檢測結果，從心理到生理一網打盡。
▲知名預防醫學健康管理陳炯瑜醫師
陳炯瑜醫師分享，在診間遇過一位中年婦女，一直找不到失眠的原因，透過微型健檢發現，是因為交感神經長期處於興奮的狀態，找到原因後，經由衛教指導，慢慢地調整作息後，她就能正常入睡，也擁有更好的睡眠品質了。
預防勝於治療不只是一句口號，而是要在生活中落實，預防疾病危機最重要的是先掌握自身健康狀態，透過定時的健康檢查，才能及早找出疾病或需要保養的部分，為自己打造健康好體質。
【醫師簡介】
陳炯瑜醫師
現職：長春藤預防醫學健康管理董事長
專長：健康管理、幹細胞儲存、骨關節運動傷害治療
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55894
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