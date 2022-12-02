台股早盤一度跌90點　電動車、安全監控概念股旺

美國11月ISM製造業指數49，跌破50榮枯線，經濟迅速衰退的壓力襲來，使得美國四大指數昨（1）日跌多漲少，台北股市今（2）日早盤走低，一度跌90點，隨後跌幅縮小。權值王台積電早盤跌8.5元，來到490元，跌1.2%。其他重要電子股如鴻海逆勢漲1%。而電動車議題持續發燒，使鴻海家族中的電動車概念股飆漲，另外安全監控族群、觀光概念股表現也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數下跌194.76點，或0.56%，收34395.01點；那斯達克指數上漲14.45點，或0.13%，收11482.45點；標普500指數下跌3.54點，或0.09%，收4076.57點；費城半導體指數下跌22.2點，或0.78%，收2804.7點。
受到美股影響，台北股市今日早盤走低，一度跌90點，隨後跌幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌8.5元，來到490元，跌1.2%。同樣為晶圓代工的聯電跌約1%，來到45.05元，世界先進跌0.3%、力積電來到盤下。其他重要電子股，如聯發科、大立光小跌來到盤下，南亞科、英業達、日月光跌0.8%到1%多。
不過，鴻海逆勢抗跌，漲1.4%，來到104.5元，國巨、旺宏也漲1%多。另外，電動車議題持續熱，帶動電動車零組件族群，碩禾、同致、華城、康舒、信邦漲1到2%。而鴻海相關電動車概念股也紅通通，廣宇拉到漲停板，乙盛漲3%，友威科、訊芯漲1到2%。另外，安全監控表現不俗，昇銳漲5%，杭特漲3%，彩富、奇偶、哲固漲1%多。觀光概念股也相對強勢，燦星旅漲4%，力麗店、美食、八方雲集、晶華漲1到2%。