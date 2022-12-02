「脊椎狹窄」腰痛腿麻、走不動　靠這招改善症狀助減壓

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因無法久坐久站、座立難安，造成生活及工作上的困擾，轉至醫院求診進行X光及核磁共振MRI檢查，發現其腰椎退化，診斷為腰椎第三與第四節椎孔嚴重狹窄、腰椎第四與第五節輕度滑脫，造成坐骨神經痛；由於陳小姐希望保守治療盡量不開刀，醫師遂採脊椎硬膜上注射治療並搭配每日復健運動，調整不良座姿減少久坐，所幸經三個月治療，疼痛症狀已大幅改善。
脊椎狹窄原因西園醫院復健科徐伯誠主任表示：『椎孔是脊髓及神經的管道，「脊椎狹窄（或稱椎孔狹窄）」指的是脊椎結構退化、進而壓迫到神經。』骨骼約在30歲後逐漸顯現退化，吸菸、過重、搬重物、有背痛病史、久站久坐、缺乏運動、常彎腰者，會加速退化情況。腰椎的退化包括椎間盤、小面關節、韌帶等結構，若退化到椎骨不穩定導致椎間盤突出、黃韌帶增厚、腰椎滑脫，進而造成神經的壓迫，下肢會出現痠麻刺痛、灼熱感等坐骨神經痛症狀；嚴重的話，還可能造成下肢無力、大小便失禁，必須立刻處理。
▲椎孔是脊髓及神經的管道，腰椎狹窄是脊椎結構退化、進而壓迫到神經，出現痠麻刺痛
檢查及治療方式一般脊椎狹窄患者，前彎或坐著會比較舒服，後彎及走路就會引起腿疼，且越走越痛，醫學上稱為神經性跛行；醫師可透過神經學檢查，X光、電腦斷層、核磁造影判斷是否有結構異常（如骨刺生成、韌帶硬化、椎管狹窄壓迫神經等）情形。經醫師評估後，個案陳小姐採「脊椎硬膜上注射」保守治療，先處理疼痛問題；利用超音波機器精準定位，將藥劑注射於脊椎硬膜上，使藥物浸潤於發炎的神經，以減緩發炎反應，達到止痛消炎之效。當疼痛緩解後，轉介至運動治療，訓練核心肌群，經三個月積極治療症狀已改善許多。
應積極治療，避免惡化徐伯誠主任也建議：『脊椎患者應積極治療，改正日常生活錯誤姿勢，以免讓病情惡化。』若疼痛嚴重到寸步難行，且藥物、復健、注射治療等保守治療3~6個月都不理想，或是下肢肌力變差、大小便受到影響，就可考慮接受手術治療，減少神經被擠壓的機會。多數患者會於保守治療與手術中平衡風險，選其一或者兩者共同配合進行治療。
運動、增肌、正確姿勢，三要點減少復發但隨著老化，某些症狀還有可能復發，當疼痛緩解後，適度運動、增加肌力、正確姿勢仍是預防腰痠背痛下背痛的三要點。運動合併正確衛教知識可減少三成復發的機會，運動種類並無特定，走路、騎車、太極拳、游泳皆可，但避免過度增加下背部負荷或容易造成脊椎傷害的運動，也建議從事全身性的運動，以達到心肺、神經、骨關節、軟組織與精神各方面的平衡。
最後，徐主任提醒，應避免久坐、久站，並減少反覆性彎腰動作及過度身體旋轉，坐下時記得至少每小時需起身活動身體，搬運物體之姿勢亦應調整適當，應先蹲下再搬等生活指引也很重要。
【醫師簡介】
西園醫院 復健科主任 徐伯誠醫師
專長：骨關節復健、疼痛治療、骨骼肌肉神經超音波檢查、超音波導引注射治療、神經肌肉電學檢查
學歷：國立陽明大學醫學系
經歷：台北榮總復健醫學部主治醫師、台大醫院北護分院主治醫師、中華民國骨質疏鬆症學會ISCD國際骨密認證、台灣肌肉骨骼神經超音波醫學會會員
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55967
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