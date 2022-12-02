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周末衝IKEA！鯊寶包、布朗尼霜淇淋開賣　瑞典熱紅酒30元

▲周末快衝IKEA，全台門市限量開賣鯊寶包，新品還有布朗尼霜淇淋。（圖／業者提供）
▲周末快衝IKEA，全台門市限量開賣鯊寶包，新品還有布朗尼霜淇淋。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

迎接年底聚餐、過節旺季，IKEA美食小站一口氣推出多款期間限定新品。適逢年底尾牙，IKEA將今年超受歡迎的鯊鯊大變身，推出全球唯一的鯊魚造型刈包「鯊寶包」，還有聖誕節必吃的威士忌燉牛肉佐馬鈴薯餃、超大份量肋眼牛排佐咖哩南瓜泥，以及飯後必備甜點布朗尼霜淇淋，即日起在全台IKEA限時開賣。

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看好鯊魚超高人氣，IKEA瑞典餐廳這次推出超可愛的鯊魚造型刈包「鯊寶包」，鯊魚緊緊包著BBQ拔絲豬肉，搭配酸甜的越桔果醬及爽口的梅汁蘿蔔，增加味道的豐富層次，加上吸睛程度百分百的鯊魚寶寶造型，預計成為熱門打卡商品，即起至明年1月8日限定販售，售價79元。

▲IKEA開賣鯊魚造型的刈包「鯊寶包」，至明年1月8日限定販售，售價79元。（圖／業者提供）
▲IKEA開賣鯊魚造型的刈包「鯊寶包」，至明年1月8日限定販售，售價79元。（圖／業者提供）
小吃甜點部份，IKEA美食小站將香草霜淇淋結合布朗尼蛋糕，推出全新口味「布朗尼霜淇淋」，喜愛巧克力與霜淇淋的民眾千萬別錯過。冷冷的冬天最適合來點溫暖的熱紅酒，IKEA即日起至12月25日推出聖誕期間限定的瑞典熱紅酒，有豐富香料如肉桂、丁香、薑，再加上杏仁與葡萄乾，即起至12月25日限定販售，單杯30元。

▲布朗尼霜淇淋30元，預計販售至明年1月底。（圖／IKEA提供）
▲布朗尼霜淇淋30元，預計販售至明年1月底。（圖／IKEA提供）
▲瑞典熱紅酒30元，即日起至12月25日限時販售。（圖／IKEA提供）
▲瑞典熱紅酒30元，即日起至12月25日限時販售。（圖／IKEA提供）
IKEA瑞典餐廳也推出超大份量「8盎司肋眼牛排佐咖哩南瓜泥」、經典聖誕餐點「威士忌燉牛肉佐馬鈴薯餃」，還有瑞典人聖誕節必吃的「聖誕火腿」，厚切帶皮的豬後腿肉，裹上奶油麵包脆片的酥脆口感，搭配經典的芥末籽醬，感受最傳統的聖誕氣息。

▲威士忌燉牛肉佐馬鈴薯餃250元，預計販售至明年1月底。（圖／IKEA提供）
▲威士忌燉牛肉佐馬鈴薯餃250元，預計販售至明年1月底。（圖／IKEA提供）
▲瑞典人聖誕節必吃的傳統美食，聖誕火腿原價220元、卡友價199元，即起至12月31日販售。（圖／IKEA提供）
▲瑞典人聖誕節必吃的傳統美食，聖誕火腿原價220元、卡友價199元，即起至12月31日販售。（圖／IKEA提供）
去年大受好評的IKEA 聖誕派對外帶餐今年再度回歸，原價2405元，12月底前訂購享特價2180元，外帶餐包含迷迭香烤全雞、焗烤白醬雞肉筆管麵、大三元吉利丸、海鮮總匯沙拉、蔬菜馬鈴薯餅、維也納香腸與薯條雙拼、野莓起司蛋糕等美味餐點，以及解膩的蘋果越橘氣泡飲，總共推出7道聖誕大餐一起開心過聖誕。

▲IKEA聖誕派對外帶餐再度回歸，12月底前特價2180元。（圖／業者提供）
▲IKEA聖誕派對外帶餐再度回歸，12月底前特價2180元。（圖／業者提供）
冬天是大吃草莓的幸福季節，大苑子即日起在台北市府夢想店限店推出「草莓鮮乳霜淇淋」，全使用草莓製作而成，口感香濃酸甜，即日起至12月4日連續販售，爾後其他周則固定於每周五、六、日販售，想嘗鲜的民眾趕緊把握開賣期間，每支110元。

▲大苑子在台北市府夢想店限店推出「草莓鮮乳霜淇淋」，每支110元。（圖／業者提供）
▲大苑子在台北市府夢想店限店推出「草莓鮮乳霜淇淋」，每支110元。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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