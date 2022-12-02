不可不吃油！挑好油才是重點。缺乏者便秘、荷爾蒙失調樣樣來。

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簡鈺樺營養師指出，脂肪的功能主要可列９大項。可維持體溫，這特別是在冬季保暖更為重要。可保護內臟，避免身體受到劇烈震盪，脂肪可作為緩衝。可協助脂溶性維生素吸收，包括維生素A、D、E、K，身體吸收脂溶性維生素時需要油脂協助，少了油脂吸收率會大大受到影響。
除此之外，脂肪也可製造維生素D、膽酸、以及荷爾蒙，這也是為什麼很多不攝取油脂的不當減重者，經常出現荷爾蒙失調。脂肪也可提供必需脂肪酸，必需脂肪酸人體無法自行製造，需從食物中獲得，若缺乏容易影響體內代謝造成影響。而維持神經系統運作、皮膚系統運作，也需要仰賴脂肪。由此可見脂肪的重要性。
與其不吃油，不如選好油！營養師指常見的好油來源。
簡鈺樺營養師表示，在日常生活中可攝取到醣類、蛋白質、脂質三大營養素，這些若超過身體需求，都有可能轉換成脂肪囤積。而不吃脂肪，不如選好的脂肪，好的脂肪有助於前述所提到維護身體功能的好處。因此除了適量，挑選油脂顯得重要，建議選擇「不飽和脂肪酸」取代飽和脂肪酸。
飽和脂肪酸在室溫下是呈現固態的，主要來源為動物性脂肪，例如肉類、牛油、豬油等。不飽和脂肪酸在室溫下則呈現液態，種類為單元與多元不飽和脂肪，主要來源就包括了民眾常聽到的各種好油、植物油，例如橄欖油、芥花籽油、花生油、苦茶油，以及核桃、腰果等堅果種子，這些好油就是建議民眾可適度多攝取的。
測量體脂肪.注意體脂分布，肚胖小心內臟脂肪高礙健康！
胖在肚子小心內臟脂肪高：油脂攝取過量，反應在身體上最明顯的徵兆就是肥胖，胖在哪個部位和健康有非常大的關連，腹部肥胖就很有可能有健康疑慮，也就是所謂的鮪魚肚、啤酒肚，通常代表著內臟有較多脂肪囤積。
內臟脂肪高易增健康風險：簡鈺樺營養師指出，脂肪囤積在內臟需要特別注意，正常的生理功能有助保護器官，但身體組成檢測發現超標，器官被滿滿的脂肪包覆，就會影響生理功能，例如脂肪肝，若未改善長期下來就可能形成肝硬化、肝癌。
測量體脂肪、注意體脂分布：因此，民眾除了日常測量體重、計算BMI外，也別忽略了體脂肪，以及內臟脂肪和肥胖位置。體脂肪可經由各衛生單位、醫院、部分健身房的「體脂肪測量機」進行測量。男性建議標準，小於30歲者為14-20%，大於30歲者為17-23%，若達25%即為肥胖。女性建議小於30歲者為17-24%，大於30歲者為20-27%，30%即表示肥胖。養成良好的攝取油脂、注意體脂肪更有助健康！
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