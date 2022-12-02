「OPEN!大氣球遊行」12/17回歸 雪鈴兔領軍兔兔大隊萌爆
受到疫情影響，已停辦兩年的「OPEN!大氣球遊行」，這次終於回來了！規模堪稱亞洲最大的OPEN!大氣球遊行，是每逢年底詢問度最高的盛事之一，今年將於12月17日周六在高雄夢時代強勢回歸，除了OPEN!家族全新造型登場，為了迎接兔年，特別加入由雪鈴兔波波領軍的「兔兔大隊」，還有Hello Kitty、史努比、蛋黃哥、阿Q桶麵等17顆超人氣大氣球，與遊行團隊一同現身時代大道。
記者黃韻文/綜合報導
「OPEN!大氣球遊行」今年12月17日終於要在高雄夢時代重磅回歸，7-ELEVEN指出，超人氣的OPEN!家族將換上全新造型登場，更特別規劃由雪鈴兔波波領軍，並加入美樂蒂、比得兔、卡娜赫拉的小動物、米飛兔5隻兔子大氣球組成的「兔兔大隊」一起迎兔年，並邀請民眾一同扮成兔子造型參加遊行。
除了大氣球之外，遊行表演團隊也很精彩，今年主題是「OPEN! DREAM WORLD」，以海軍陸戰隊樂儀隊的演出開場，遊行分為4大隊伍，第一大隊由樹德家商舞旗隊打頭陣，百人GOGORO電動車隊壓軸；第二大隊則是「兔兔大隊」，有高雄女中樂儀隊、輔英科大競技啦啦隊等大陣仗演出；第三大隊則有阿Q桶麵，超帥表演加上阿Q人偶大氣球，以及今年首次參與的「超人力霸王德卡」；第四大隊則融入了動漫Cosplay、花式溜冰、滑板，遊行大使B.T.O.D以及夏沐也將參與遊行並帶來精彩表演。
今年首度舉辦「麥香高校熱音社表演徵選活動」，徵選上的隊伍會參與遊行並帶來演出，並請來台北捷運盃街舞大賽獲獎隊伍，讓即將邁入奧運的街舞在高雄大放異彩。遊行結束後，舞台區在晚上6點30分開始「麥香之夜」，有OPEN!家族及麥香吉祥物麥寶的可愛演出，還有OPEN!家族與高校熱音社的合作演出，活動最後則是OPEN!家族的見面會。
為了讓參與活動的民眾響應減塑，7-ELEVEN在12月17日、18日兩天，會在活動現場擺設4台「高效智慧回收機」，可同時回收PET寶特瓶、乾電池，透過光學辨識感應，簡易操作可快速回收，民眾兌換5個寶特瓶或5顆電池，可獲得1點OPEN POINT點數回饋，等同1元購物金。