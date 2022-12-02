搶年終商機！3款新刮刮樂齊發　5個頭獎500萬、60個百萬

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至於今日推出的全新連線型遊戲「黃金大連線」每張售價500元，票面滿布耀眼金磚及堆砌成山的金幣，財富感十足，而且為增加刮獎過程的刺激與樂趣，提供30個「您的號碼」，若「您的號碼」出現在「黃金號碼」中，且對中任6個號碼連成一直線、橫線或對角線，即為連線成功，連線成功就中獎，連線數越多獎金越高，「4角全中」也有獎金，還特別在「黃金號碼」區中提供2個「FREE」符號，每個「FREE」符號可視為對中1個號碼，等於直接送出2個號碼，增加連線成功的機會，而且頭獎500萬元共有5個，5000元（含）以上獎項超過8萬個，總中獎率41.56%，總獎金逾14.7億元。
同日上市的還有「金鑽寶盒」與「百萬年終獎金」2款刮刮樂每張售價皆為200元，其中「金鑽寶盒」是全新主題的複合型玩法刮刮樂，票面設計呼應遊戲主題，不僅鑲綴各式閃耀美鑽的繽紛寶盒極富璀璨奢華感外，也應景搭配金色緞帶包裝的禮物盒，耀眼奪目又吸睛，「對幸運號碼」跟「一刮即中」的玩法簡單易懂，高達10次中獎機會，共有3個頭獎200萬元，總中獎率34%。
至於目前市面上百萬獎項個數最多的「百萬年終獎金」，頭獎100萬元多達60個，票面上手握大把鈔票、手舞足蹈的男女，充分傳達上班族對於年終獎金的期待，總獎金超過5億元，總中獎率33.72%。
黃志宜也透露，今年至11月底公益彩券銷售金額已達1233億元，只較去年同期少了3億元，預估在疫情趨緩及3款刮刮樂新品上市後，今年底可望進一步帶動銷售額，年底有望達到1322億元，平了2014年歷史次高紀錄，甚至還可能超越第二高。