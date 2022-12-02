長榮立榮併購掀內鬥？企工要民航局出面磋集體協商

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「但組員非常擔心這個訓練過程可能被刁難、被黑箱，導致被以不適任、未通過考試，就被降調甚致資遣，這更可能違反勞基法最後解僱手段原則」，周聖凱指出，如果要轉任立榮公司，不但目前「意願調查」問卷的法律效力令人存疑，也未提供勞動契約書，工會團體協約爭取到的國內線飛安獎金、還有特別休假請假方式等等，甚至機票福利，都可能會不保。如果不是工會出面協商安置方案，這些空服員等於是在沒有選擇下選擇、被迫簽賣身契甚至「被迫離開」的窘境。
長榮航空企業工會理事長曲佳雲則指出，直到目前，工會都沒有接獲任何公司提出勞資協商的會議，公司直接對個別空服員要求回覆轉任意願，這不是勞資協商，這是被迫接受、被當皮球。長榮航空公司已經開始在招募新的空服員，代表是有人力缺口，只要開放國際線機隊南北互調，讓有意願去臺北工作的高雄國際線組員，就能讓立榮機隊的組員留在高雄雄，事實上是有更好方案的，為何一定要逼立榮機隊組員拋家棄子到台北基地，這種做法到底是想解決問題？還是解決這些空服員而已？
曲佳雲表示，工會是有能力協商更好、更符合組員期待的安置方案，請民航局重視這件事，不要放任導致勞資糾紛擴大惡化，甚至衝擊明年春節國際線航運。民航局應該要去長榮、立榮兩家公司與工會協商，停止強迫組員短時間內做決定。
桃園市空服員職業工會理事長趙剛最後呼籲，長榮航空公司應負起企業社會責任妥善照顧員工，而不該像現在這樣，把空服員當皮球踢來踢去。民航局作為主管機關，也不該放任航空公司，應儘速出面要求公司，與工會協商安置計畫，不要讓組員淪為資本惡鬥的犧牲品，同時我們呼籲全體空服員，趕快加入工會，唯有工會團結的力量，才能保護大家的權益。