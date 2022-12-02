名家論壇》黃創夏／祈福，中國別再發生第三場人道悲劇

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然後，一場人道悲劇發生，血腥鎮壓登場。
十幾年後，又是在天安門，中國未來的主人翁，菁英的大學生聚集起來悼念胡耀邦，然後抗議貪汙腐敗的「官倒」，那是1989年，眾所周知，又是一場血腥的人間慘劇。
如今，「白紙革命」方興未艾，江澤民過世了，會不會有追到江澤民的聚會？然後會不會又來第三次人道悲劇，大家祈福吧。
江澤民一生當然很多爭議和許多罪行，但在他統治中國的那一段時間之內，卻是整個中國「悶聲發大財」的階段，財富增加了、日子好過了，對比於現在的「核酸盛世」，許多中國人竟開始稱江澤民那個時代是中國的「黃金時代」，雖然這樣的說法很誇張，但在現在因為「動態清零」快要活不下去的中國人心中，沒比較就不會有傷害。
問題是，中國人能夠不比較嗎？
更讓全世界擔心的是，在這樣的動盪和這樣的體制當中，血腥鎮壓避免不了，而且是更獨裁者和暴君趁機崛起的時機‧‧‧
1989年江澤民在上海，壓制紀念胡耀邦的活動，被鄧小平賞識欽點成了取代趙紫陽的新頭目；1989年，才36歲的習近平在寧德當黨委書記，雖然只是一個小小官，卻也發表強硬文章反對「動亂」，展現了他政治正確的敏銳。
1989年，在西藏也有大規模抗爭，一個小夥子拿著步槍、帶著鋼盔，親自在拉薩街頭指揮鎮壓，新聞照片出來之後，鄧小平看到這個過去不認識的小夥子，大為讚賞，下令把他的資料調出來，命令小夥子立即進京朝見，這個小夥子就叫做胡錦濤，因此被鄧小平指定接班‧‧‧
這樣的體制當中，站在人道主義的普世價值上，真的要替那些手拿白紙的中國人祈福了！
然而，這也可能是那個地方掙脫「竹幕」牢籠的另一次契機‧‧‧
該來的總是會來，一張小小的A4白紙讓世人觀察了20多年的「中國即將崩潰」，14億人奮起追求自己命運的浪潮，終於有了屬光。
2001年，知名的評論家章家敦寫了一本《中國即將崩潰》巨著，從中國共產黨威權體制的僵化和霸道致命性缺點，但中國人逐漸融入世界現代化浪潮的啟蒙，方方面面嚴謹分析，章家敦斷言「中國即將崩潰」。
因為章家敦的分析太精到了，「中國即將崩潰」成為當時國際研究的顯學，《脆弱的強權》、「七塊論」‧‧‧各種認為中國人將會因和世界接軌與經濟好轉的原因，大批新增的中產階級終於會起來推動中國政治改革，在歐美期待的「和平演變」之下，中國共產黨的獨裁威權終將崩潰！
那時，只有日本的未來學家和趨勢專家大前研一表達了完全不同的意見，大前研一認為中國不但不會分裂，中國人的民族主義還會急遽高漲，綜合國力將快速上升足以和美國、俄羅斯、歐洲和日本分庭抗禮，世界將是「一超多極」，一個超級強權美國之外，還有四到五個包含日本和中國的強國，全世界進入全新而且變幻莫測的合縱連橫‧‧‧
大前研一認為全世界只有日本人最了解中國人的民族性，中國人早就「餓怕了」，從「鴉片戰爭」之後的中國走過百年屈辱，戰火遍布、民不聊生，中國人民的血性消磨殆盡，只要有人能夠給中國人明天多一口飯吃、口袋多一點錢，「明天能更好」，中國人就滿足了，中南海的共產黨位子可以做得更穩、權勢更大、中國人民不可能反抗和質疑。
大前研一還真是了解中國人的特性，這種特性，我們應該叫做「奴性」，在這樣的奴性之下，這20年以來，全世界還真的看到中國整個國度毫無血性，中國人真的只是為了多吃一口飯而馴服，他們還真的相信「民主不能當飯吃」，
甚至連那些共青團精心栽培的治理菁英，如胡錦濤、李克強、胡春華‧‧‧一干人等在「紅二代」和「太子黨」面前，也是唯唯諾諾，得過且過，只是為了明天還能多吃一口、口袋多拿一些‧‧‧真是「奴性」十足！
這樣的「奴性」，造就了習近平，也讓習近平威權日盛而自以為是，欠缺學識的習近平搞不懂太複雜的事理，「堅持到底就是勝利」這樣簡單的原則才是他能夠理解的範圍，於是，防疫的複雜科學他不懂，「動態清零、不躺平」就這樣把14億中國人封控了一千多個日子。
終於中國人發現飯沒得吃、錢沒得賺、連命都不保‧‧‧A4白紙雖然薄，可以已如同利刃般，割開集權統治的咽喉！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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