中國鬆綁救經濟有用？南早：緩不濟急、已至少浪費1年

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專家指出，只有當新冠病毒感染開始直線下降時，才有可能因國內消費反彈，而帶動真正的經濟復甦。然而，隨著開放正緩慢進行，中國應該會有好一段時間都處於病例暴增的高峰期。
中國歐盟商會也表示，中國政府「至少」浪費了1年為群體免疫做準備的時間，如果在實現群體免疫之前就取消限制，中國可能會出現病例大幅飆升的情況，並對其衛生系統造成巨大壓力，結果就可能回頭實施更嚴格的病毒控制措施，導致供應鏈被扼殺，正如2022年上半年所發生的那樣；此外，中國也應積極為全體人口的疫苗接種展開規劃與落實。
報導提到，儘管北京一再承諾，會設法平衡經濟增長和疫情控制，但嚴格的封鎖、過度的大規模篩查和檢測，都已經耗盡了中國民眾的耐心，並在主要城市和大學校園引發了罕見的抗議活動，每當哪裡有疫情爆發，社會流動性就會受到限制，幾乎各行各業都遭受池魚之殃。
報導聲稱，服務業是當中受害最嚴重的產業，就連原本在全球新冠大流行初期，受益於外國強勁需求的製造業，今年也開始陷入困境，加上病毒傳染性變得更強，恐面臨出口減少和更嚴重的供應鏈中斷；一度靠清零政策成為全球防疫模範生的中國，若想彌補因制度僵化錯失的時間，恐怕得設法急起直追。
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