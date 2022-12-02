鄭文燦論文被控抄襲 台大證實：調查完畢、內容不便說明
桃園市長鄭文燦遭檢舉台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，媒體人黃揚明今（2）日在臉書表示，據傳鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷，陳明通終身不聘用。台大回應，鄭文燦案調查完畢、陳明通的案件仍在調查中。
記者李琦瑋／台北報導
新黨桃園市議員候選人游智彬10月時指控鄭文燦在台大國發所撰寫的碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》涉嫌抄襲，直指該篇論文引用大量中國的資料，用台灣的查詢系統比對查不出來，但改以中國的系統，比對後抄襲程度達30.27%。
另外，游智彬也發現鄭文燦論文後半段所有國立學校的「國立」2個字都消失，還有一些書目沒有作者、年代或文章名，或有一些奇怪的頁碼，另有大量頁碼缺漏、排序錯亂、格式不統一等問題，高度質疑是由槍手代寫。
游智彬日前向台大檢舉鄭文燦的論文抄襲、違反學術倫理，台大接獲檢舉後成案，並立即展開調查。
黃揚明則在今天於臉書表示，據傳，鄭文燦台大國發所碩士學位遭撤銷，陳明通終身不聘用，仍待校方進一步證實。
台大回應，陳明通的案件仍在調查中，尚未有結果；鄭文燦案調查完畢，內容不方便主動對外說明。但據了解，台大有把鄭文燦案調查結果寄給游智彬。