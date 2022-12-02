熊貓外送天菜年曆出爐！護理正妹、溫柔暖男攻佔外送圈
foodpanda 延續去年主題，再度舉辦全台「外送天菜」海選，找出各地才藝顏值兼具的外送夥伴，推出「2023 foodpanda 外送天菜年曆」，今年選出6男6女，外送天菜們個個大有來頭，從特技表演到護理師、美甲師都有，但天菜年曆只送不賣，12 / 5起，foodpanda 外送夥伴可至「外送夥伴點數商場」以 300 點數兌換，一般民眾從12/8起只要追蹤 foodpanda 外送夥伴官方粉絲專頁（foodpanda riders）或 Instagram 帳號（@foodpanda_rider_tw），並於置頂活動貼文中留言，即可參加年曆抽獎。
記者周淑萍/綜合報導
今年 foodpanda 外送天菜海選邁入第二年，在眾多網友不斷敲碗許願下，今年首次加入 6 名外表與實力兼具的正妹天菜應援，目前女性外送夥伴比例已達3成，展現不容小覷的外送「女力」！foodpanda 為鼓勵外送夥伴們善用外送工作的高度自由與彈性，積極經營本業或外送的斜槓人生，故本次海選標準除了外型及外送專業外，天菜們的斜槓生活也是海選評分的重要標準，以外送發展第二專長，開創無限可能。
今年入選的「外送天菜」當中有許多擁有隱藏技能的斜槓角色，今年的 12 名外送天菜就跨足了美容、運動、餐飲、醫護、網紅等產業。酷帥有型的郭鉑漢，本業則是一位專業美甲師，細心度在外送時展露無遺，總是用心調整餐點擺放方式，讓餐點能安穩地送達消費者手中，有感外送服務的便利性，郭鉑漢更幫老家餐廳上架 foodpanda 外送平台，此外也著手成立雲端廚房，積極擴大斜槓外送人生。
另一位本業為護理師的正妹天菜謝宜蓁，則利用醫院排班以外的空餘時間投入外送行列，不僅結合自己愛騎車兜風的喜好，也彈性運用時間積極存款，期盼早日完成自己的留學夢。