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男星渡邊徹逝世！30歲罹糖尿病每週洗腎　醫揭控病3指標

▲日本資深男星渡邊徹今（2）日傳出於上月底離世，他30歲左右就罹患糖尿病，甚至引發「慢性腎衰竭」，每週要進行3次洗腎。（圖／翻攝自渡邊徹IG）
▲日本資深男星渡邊徹今（2）日傳出於上月底離世，他30歲左右就罹患糖尿病，甚至引發「慢性腎衰竭」，每週要進行3次洗腎。（圖／翻攝自渡邊徹IG）

記者張志浩/綜合報導

日本資深男星渡邊徹今（2）日傳出於上月底離世，享壽61歲，死因為敗血症，他年輕時愛吃高熱量食物，30歲左右罹患糖尿病，甚至引發「慢性腎衰竭」，每週要進行3次洗腎，往後人生都在與病魔奮鬥；社團法人糖尿病衛教學會理事長王治元指出，許多糖尿病患者會因衛教資訊不足，自行調整或中斷用藥，甚至不忌口，導致血糖波動，反而增加腎臟等併發症發生風險，提醒糖友一定要掌握「糖化血色素（A1C） 7%以下」、「血壓小於130/80Hg」及「膽固醇小於100mg」等3大要點，才能將病情做良好的控制。

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王治元提及，糖尿病的病程中，前5年是關鍵期，原則上一發病就必須做各項併發症的篩檢，其中就包含腎功能檢驗，若未及早檢驗且患者又不忌口、血糖波動大，甚至抽菸的話，腎功能就會急遽下降；提醒糖友，若發現自己有「蛋白尿」、「泡泡尿」、「腳水腫」，就需注意腎功能已經出現問題，要儘早就醫。

中華民國醫師公會全國聯合會秘書長張必正提及，糖尿病是一種「全身性」的疾病，除了血糖外，包括腦、心臟、腎臟、四肢都有可能受到影響，診斷糖尿病後，最重要的是由醫師、護理師、營養師等專業人員組成的完整的糖尿病整合性照護網絡，當糖友在血糖監時發現血糖數值異常，未達血糖控制目標時，就建議每個月回診追蹤。

而臨床上也發現，部分病人會擔心吃藥傷肝、傷腎，但張必正指出，「目前糖尿病藥物發展完善，已有不易造成低血糖、肝腎負擔的藥物可以選擇，建議糖友在最一開始就應了解自身用藥，主動和醫師討論。」王治元則表示，診斷為糖尿病後，顧及的面向不只是控制「糖化血色素（A1C）」在 7%以下 ，「血壓小於130/80Hg」及「膽固醇小於100mg」也是影響糖尿病控制好壞的關鍵，然而目前上述3個指標都同時達標的比例卻只有一成。王治元強調，末達其中一項指標都可能面臨發生心肌梗塞、中風、視網膜病變、洗腎、截肢等併發症的恐怖後果。

▲知名日星渡邊徹病逝，享壽61歲。（圖／翻攝自渡邊徹IG）
▲知名日星渡邊徹病逝，享壽61歲。（圖／翻攝自渡邊徹IG）
回顧渡邊徹的演藝生涯，1981年他在經典刑事劇《向太陽怒吼》演出菜鳥刑警「竹本淳二」，20歲初出茅廬一炮而紅，後來接演多部大河劇，如《春日局》、《秀吉》、《德川慶喜》等，也活躍音樂圈、綜藝節目主持及劇場，他與大2歲歌手榊原郁惠結縭30多年，育有2子，是日本演藝圈銀色夫妻，長子渡邊裕太也繼承衣缽，成為演員。

對美食沒有抵抗力的渡邊徹，早年大魚大肉，尤其喜歡美乃滋，曾一天攝取6000卡路里，即便年紀輕輕就得到糖尿病，每個禮拜都要洗腎，仍盡情享用美食，不太忌口，經常快速減重又復胖，而他心臟也出問題，動過2次大手術。據日媒報導，渡邊徹11月20日出現發燒、腹痛症狀，就醫後病情急轉直下，變成敗血症，11月28日病逝。

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