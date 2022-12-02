男星渡邊徹逝世！30歲罹糖尿病每週洗腎　醫揭控病3指標

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中華民國醫師公會全國聯合會秘書長張必正提及，糖尿病是一種「全身性」的疾病，除了血糖外，包括腦、心臟、腎臟、四肢都有可能受到影響，診斷糖尿病後，最重要的是由醫師、護理師、營養師等專業人員組成的完整的糖尿病整合性照護網絡，當糖友在血糖監時發現血糖數值異常，未達血糖控制目標時，就建議每個月回診追蹤。
而臨床上也發現，部分病人會擔心吃藥傷肝、傷腎，但張必正指出，「目前糖尿病藥物發展完善，已有不易造成低血糖、肝腎負擔的藥物可以選擇，建議糖友在最一開始就應了解自身用藥，主動和醫師討論。」王治元則表示，診斷為糖尿病後，顧及的面向不只是控制「糖化血色素（A1C）」在 7%以下 ，「血壓小於130/80Hg」及「膽固醇小於100mg」也是影響糖尿病控制好壞的關鍵，然而目前上述3個指標都同時達標的比例卻只有一成。王治元強調，末達其中一項指標都可能面臨發生心肌梗塞、中風、視網膜病變、洗腎、截肢等併發症的恐怖後果。
回顧渡邊徹的演藝生涯，1981年他在經典刑事劇《向太陽怒吼》演出菜鳥刑警「竹本淳二」，20歲初出茅廬一炮而紅，後來接演多部大河劇，如《春日局》、《秀吉》、《德川慶喜》等，也活躍音樂圈、綜藝節目主持及劇場，他與大2歲歌手榊原郁惠結縭30多年，育有2子，是日本演藝圈銀色夫妻，長子渡邊裕太也繼承衣缽，成為演員。
對美食沒有抵抗力的渡邊徹，早年大魚大肉，尤其喜歡美乃滋，曾一天攝取6000卡路里，即便年紀輕輕就得到糖尿病，每個禮拜都要洗腎，仍盡情享用美食，不太忌口，經常快速減重又復胖，而他心臟也出問題，動過2次大手術。據日媒報導，渡邊徹11月20日出現發燒、腹痛症狀，就醫後病情急轉直下，變成敗血症，11月28日病逝。