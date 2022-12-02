謝國樑任「韓家軍」入府 林鼎超將接任基隆市府產發處長
基隆市長當選人謝國樑繼公布前立委楊玉欣擔任市政府社會處處長後，今（2）日再公布第二位「小內閣」名單，由被稱為「韓家軍」的前高雄市政府青年局長林鼎超，擔任未來基隆市政府產業發展處長。謝國樑表示，林鼎超不論在國內外都有非常豐富的產業經驗，尤其對於在地青年創業更有實際的經驗，相信未來在他的協助下，能讓更多基隆的子弟留在基隆工作，安居樂業。
記者吳嘉億／新北報導
謝國樑指出，林鼎超先生是政治大學EMBA經營管理碩士、美國舊金山大學財經及市場行銷系、也曾任高雄市政府青年局首任局長、青興資本投資股份有限公司投資長、財團法人青年發展基金會副執行長、國民黨文傳會副主委、中國信託香港分行經理，擁有豐富的產業經驗，期望憑藉所長，幫助基隆創造就業、改善就業環境。
林鼎超表示，自己過去是高雄市政府首任的青年局長，也曾在香港金融圈服務，會帶著我的熱忱、專業跟經驗，服務所有基隆的鄉親，也希望有更多好朋友可以投資基隆，替基隆創造更多的就業機會，讓基隆子弟能夠留在基隆快樂工作。
林鼎超先後曾擔任時任國民黨副主席連勝文的特助，也歷練前高雄市長市長韓國瑜的小內閣，被外界視為連家軍、韓家軍的成員，又因為身形體態與連勝文相似，被稱為「小連勝文」。此次首次參選新北市議員第四選舉區（三重、蘆洲），拿下1萬5242票淪為「落選頭」，與議員席次擦身而過，現在再轉進到基隆市府繼續工作，年輕與歷練將奠定未來仕途與從政之路。