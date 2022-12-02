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桃園光啟高中師生請願換校長　教團聲援：換善於溝通者

▲桃園市光啟高中師生指控校長鄒紹騰在校務運作與招生推動均亂無章法，盼撤換校長。（圖／翻攝自光啟高中官網）
▲桃園市光啟高中師生指控校長鄒紹騰在校務運作與招生推動均亂無章法，盼撤換校長。（圖／翻攝自光啟高中官網）

記者李琦瑋／台北報導

位於桃園龜山、由天主教創辦的光啟高中近年爭議不斷，包括教師販煙品給學生、學校違法扣減教師研究費遭教育局裁罰等，桃園市光啟高中師生近日請願撤換校長鄒紹騰，指控其在校務運作與招生推動均亂無章法，擔憂遭列預警或專輔。全國私校工會今（2）日發聲明聲援，建議董事會聽取民意，更換善於溝通協調的校長。

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據光啟高中教師發布的陳情書指出，現任校長鄒紹騰於2020年8月上任以來引發諸多爭議，除教師販售煙品給學生、違法扣減教師研究費外，尚有怠於招生、恣意解聘教師、對教師考核不公，以及聘任無教師資格者授課等，以致校內勞資迭有衝突，學生人數從千人銳減至目前的636人，因此教師認有必要撤換校長，並有約6成7、427名學生連署表達支持。但此訴求未獲董事會回應，因此才訴諸輿論，盼社會及主管機關注重光啟高中辦學狀況。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，少子化衝擊各私校致財務惡化、辦學困難是普遍現象，若光啟高中仍有心辦學，董事會和校長仍應與教職員及學生溝通一起解決困難，若已無心辦學，則須和師生充分溝通說明並依私校法妥善安置教職員生後停辦，但他多次嘗試與校長連繫溝通，均未獲回應，顯然光啟高中內部衝突恐怕無法妥善解決，若現任校長仍拒絶或無力與師生溝通，建議董事會考慮聽取民意，更換一位善於溝通協調的校長。

尤榮輝指出，光啟高中校務運作已出現不少嚴重問題，但桃園市教育局宣稱要遲至明年下半年才召開正式校務評鑑會議，檢視學校的改善狀況後再決定是否提報為專案輔導學校，顯見桃園市政府對於私立中學的監理過於鬆弛，呼籲教育局依法行政，儘速依退場條例提報審議並公告所轄辦學不佳私中為專案輔導學校。

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