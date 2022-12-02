桃園光啟高中師生請願換校長 教團聲援：換善於溝通者
位於桃園龜山、由天主教創辦的光啟高中近年爭議不斷，包括教師販煙品給學生、學校違法扣減教師研究費遭教育局裁罰等，桃園市光啟高中師生近日請願撤換校長鄒紹騰，指控其在校務運作與招生推動均亂無章法，擔憂遭列預警或專輔。全國私校工會今（2）日發聲明聲援，建議董事會聽取民意，更換善於溝通協調的校長。
記者李琦瑋／台北報導
據光啟高中教師發布的陳情書指出，現任校長鄒紹騰於2020年8月上任以來引發諸多爭議，除教師販售煙品給學生、違法扣減教師研究費外，尚有怠於招生、恣意解聘教師、對教師考核不公，以及聘任無教師資格者授課等，以致校內勞資迭有衝突，學生人數從千人銳減至目前的636人，因此教師認有必要撤換校長，並有約6成7、427名學生連署表達支持。但此訴求未獲董事會回應，因此才訴諸輿論，盼社會及主管機關注重光啟高中辦學狀況。
全國私校工會理事長尤榮輝表示，少子化衝擊各私校致財務惡化、辦學困難是普遍現象，若光啟高中仍有心辦學，董事會和校長仍應與教職員及學生溝通一起解決困難，若已無心辦學，則須和師生充分溝通說明並依私校法妥善安置教職員生後停辦，但他多次嘗試與校長連繫溝通，均未獲回應，顯然光啟高中內部衝突恐怕無法妥善解決，若現任校長仍拒絶或無力與師生溝通，建議董事會考慮聽取民意，更換一位善於溝通協調的校長。
尤榮輝指出，光啟高中校務運作已出現不少嚴重問題，但桃園市教育局宣稱要遲至明年下半年才召開正式校務評鑑會議，檢視學校的改善狀況後再決定是否提報為專案輔導學校，顯見桃園市政府對於私立中學的監理過於鬆弛，呼籲教育局依法行政，儘速依退場條例提報審議並公告所轄辦學不佳私中為專案輔導學校。