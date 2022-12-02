登記北市第三選區立委補選 王鴻薇兩度鞠躬向選民致歉
國民黨台北市議員王鴻薇今（2）日上午，在黨主席朱立倫以及台北市長當選人蔣萬安的陪同下，前往北市選委會登記參選第三選區立委補選。而在登記後，王鴻薇也在朱立倫及蔣萬安的陪同下出面接受媒體訪問，而王鴻薇也二度鞠躬向松山信義區的選民致歉，表示「王鴻薇不是林智堅、國民黨不是民進黨，我們是開大門、走大路，對就是對、錯就是錯，所以還是要向選民道歉，真的非常的對不起。」
記者丁上程／台北報導
王鴻薇在受訪時，一開始就向在議員選戰中支持他的2萬5772位選民鞠躬致歉，並表示之前在不參選聲明中說得很清楚，很希望能夠實現對於選民的承諾。「但這段時間大家也知道，包括朱主席、蔣萬安市長，黨內很多先進對我勸說，那我也非常理解，在這次補選裡，我們有不能輸的壓力。」王鴻薇說，她知道這是他自己的責任，無法迴避且需要勇於承擔，因此今天接受徵召登記參選，是她個人「不計毀譽、為大局而戰」。
王鴻薇直言，自己在這段時間中非常煎熬，原因在於自己發表不參選聲明之後，又接受黨中央徵召，未來面對的肯定是槍林彈雨，以及民進黨的「全黨打一人」。但王鴻薇也強調，自己非常有信心，因為在昨晚消息傳出後，幾乎是全黨的同志一致地支持她，「所以我也相信我們會看到一個團結的國民黨，這點非常非常重要。」
而王鴻薇也二度向民眾鞠躬道歉，表示自己無法迴避過去所做過的承諾，「王鴻薇不是林智堅、國民黨不是民進黨，我們是開大門、走大路，對就是對、錯就是錯，所以還是要向選民道歉，真的非常的對不起。」王鴻薇說，希望大家可以原諒她，並且幫助國民黨，在這次補選中贏得勝利。
至於針對民進黨的對手吳怡農，王鴻薇也直言「吳怡農本來就不可怕」，並且接下來會繼續讓選區的民眾看到王鴻薇的努力。「吳怡農先生參選代表的意義是什麼？代表的是民進黨的傲慢。」王鴻薇強調，民進黨在爭權奪利下推出的人選，「黑道治黨、黑道治國」的狀況，是不是在吳怡農身上會得到體現，都會一一證明給大家看。