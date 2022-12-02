中國「世界工廠」優勢漸失！蘋果遇清零之亂無奈踩剎車

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根據《彭博》、《路透社》分析，對中國地方經濟發展有著不可取代性的富士康，經過這次清零暴動後恐導致iPhone高階手機減產近600萬支，蘋果也將2022年整體產量目標從先前預估的9000萬支下調至約8700萬支，而根據供應鏈數據，蘋果從疫情爆發以來對「中國製造」的依賴程度明顯下滑，過去五年內，該公司與旗下供應商在中國的生產基地占比已大減至不到四成。
過去中國地方盛傳「富士康穩，河南就穩了」，富士康鄭州廠園區將近20萬名工人負責供應全球50%的蘋果手機，而根據中媒《多維新聞》統計，鴻海集團去年一共有9家相關企業入圍中國外資出口百強，幾乎佔了百大出口額總額的兩成，總出口額達827.2億美元（約台幣2.5兆），顯見其具備強大競爭力與影響力。
但分析師認為，園區因防疫清零爆發的工人脫逃、辭職抗爭帶來的困境將使產量進一步減少，天風國際證券分析師郭明錤預估，蘋果第4季的高階手機總出貨量將減少1500萬至2000萬支；另名分析師則稱，蘋果公司每週會因為富士康生產困境而損失將近10億美元的iPhone銷售，不僅如此，現在想要重啟工廠還得面臨許多繁重挑戰。
在地緣政治緊張、中國內部嚴格封控的政策下，分析師認為中國「世界工廠」的優勢漸失，而這也加速了供應鏈多元化的步伐，企業紛紛從中國轉移到東南亞國家生產。例如蘋果為了分散風險積極搶進東南亞，鴻海也在越南、印度開始布局，今年9月開始已在印度廠少量生產iPhone14、越南試產Apple Watch、MacBook等產品。
儘管如此，路透分析仍認為全球目前還沒有任何地區的成長幅度，足夠彌補中國生產下滑的部分，印度與越南仍無法像中國一樣提供相同規模、品質、周轉率與可靠的基礎設施進行生產；數據顯示，未來幾年蘋果仍會高度仰賴中國，但對印度、越南的投資以及增加對台灣、美國採購的行動，代表全球供應鏈結構將會被重新塑造。