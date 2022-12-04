巷仔內／默許台日韓研製巡弋飛彈　美國打什麼算盤？

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美國與南韓在1979年簽署的《韓美飛彈框架協議》，將南韓彈道飛彈最大射程限制在180公里，就是因為北緯38度軍事分界線距北韓首都平壤的距離為180公里。2001年三月南韓正式加入由美國主導的《飛彈技術控制機制》，並修改《韓美飛彈框架協議》，南韓彈道飛彈的最大射程提高到300公里，且彈頭重量不得超過500公斤。這項協議的有效期限至2012年底。
隨著北韓飛彈射程與技術日益提升，南韓方面認為300公里射程仍不夠，2012年李明博政府向美爭取放寬現有300公里的射程限制，將最大射程延長到800公里。由於彈道飛彈限制太多，因此南韓判斷未來對北韓的攻擊武器必須改研發巡弋飛彈，因此南韓自1990年代就開始在俄羅斯專家的幫助下秘密研製巡弋飛彈。
南韓研發的巡弋飛彈為玄武（Hyunmoo)系列飛彈，分為玄武-1型、玄武-2型、玄武-3型與玄武-4型，其中玄武-3D型最大射程3000公里，玄武-4型飛彈配備鑽地彈頭，可以攻擊北韓的地下標碉堡。
雄昇飛彈具源頭打擊能力
今年3月，立法院通過「海空戰力提升特別預算」，其中包括以「雄昇計畫」為名量產的增程型雄二E地對地巡弋飛彈，射程估計為1000至1200公里，打擊範圍可達中國內陸，具有源頭打擊戰力。
雄昇飛彈研發歷時20年，李登輝執政時期，美方不願我國發展巡弋飛彈，因而不願提供關鍵的飛彈技術，在經歷4次試射失敗後，2000年民進黨政府上台，更換中科院研發團隊，直到2008年陳水扁總統卸任前，終於試射成功。馬英九政府任內兩岸關係雖和緩，但仍編列預算研製雄二E飛彈。
雄昇飛彈的射程延伸到1000公里，可涵蓋共軍東部戰區內絕大多數的陸海空軍與火箭軍基地，也能在飛彈朝目標前進的過程中設計更多轉折，增加突穿共軍空防火網的機率。雄昇飛彈與雄二飛彈共用生產線，在中科院飛彈量產廠房於今年6月完工啟用後，未來兩款飛彈年產能合計可提高到131枚，預計2025年完成量產。
日本國產巡弋飛彈射程延長至1200公里
日本陸上自衛隊現行12式陸基反艦飛彈由日本三菱重工集團研製，2015年正式服役，最大射程200公里，逐步取代88式反艦飛彈，優先部署在九州、沖繩等地來防衛西南諸島。2020年12月18日，日本內閣會議通過編列335億日圓（約74億新台幣）開發預算，預定以5年時間改良現有的12式陸基反艦飛彈，將射程從現有的延長至900公里，最終的射程距離將以1500公里為目標。
不過，由於12式陸基反艦飛彈部署進度太慢的情況下，為及早確保反擊能力，日本希望向美國採購戰斧巡弋飛彈，正與美國磋商採購500枚巡弋飛彈。
過往美國擔心東亞地區陷入不穩定的軍備競賽，對盟邦發展飛彈射程、彈頭重量層層設限，但隨著中國不斷破壞印太區域現狀、習近平對外政策越加獨斷獨行，美國國力因為反恐戰爭等因素而下滑等因素，需要對可能發生的衝突預作準備，傳統的地對地飛彈由於受到冷戰時期制定的飛彈管制條約限制，巡弋飛彈因為生產成本低廉，又可以遊走管制條約灰色地帶，讓美國默許盟邦增進飛彈攻擊能力。
在電影「捍衛戰士2:獨行俠」中，美國海軍戰機攻擊敵國核設施前，先發射巡弋飛彈攻擊敵軍機場設施，阻止敵機升空，俗話說「攻擊是最好的防禦」，未來共軍若要對台海與駐日韓美軍基地發動攻擊，盟邦可以在共軍集結時先對空軍基地、指管設施、沿岸軍事目標發動先制攻擊，可以減輕美軍的負擔，所以美國才願意甘冒使東亞再度陷入不穩定，甚至軍備競賽的風險。