麻辣鍋排行出爐！青花驕只排第二 網讚：冠軍這點沒得比
一到冬天就好想吃鍋，尤其又濕又冷的天氣裡，大啖滾燙燙的麻辣鍋最舒爽，不只暖身也暖心。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，連鎖麻辣鍋店的相關話題聲量，盤點最受網友熱議的6大人氣麻辣鍋，海底撈、青花驕、馬辣全上榜。
記者黃韻文/綜合報導
觀察網路上對於連鎖麻辣鍋店的相關討論，一向以誇張貼心服務聞名的海底撈，最受到網友熱議，網路評價除了「食材等級不錯」、「麵真的很好吃」等討論外，許多人對於海底撈提供的服務，紛紛給予諸多正面評價，像是有網友分享在雨天穿著淋濕的鞋襪到海底撈用餐，竟遇到店員送上新襪子的經驗，讓人讚嘆「海底撈服務真的很周到」。
排名第二的是王品集團旗下的麻辣鍋品牌青花驕，特色湯頭以青花椒為主角，口感鮮麻香甜，讓網友們大讚：「麻辣湯讓人驚艷」、「青花椒能瞬間讓唾液爆炸」。青花驕也跟上近期推出家庭料理包的風潮，讓消費者在家也能吃到。料理包表現同樣不輸店裡口味，買過的網友表示：「回購很多次」、「自煮麻辣鍋的首選」。
位居第三名的則是「馬辣」，以高CP值出名，網友們肯定「十分對得起價位」，每月都會推出身分證號碼優惠，如果身分證上有特定數字，就可以享有免費升級或招待。另外，與馬辣同集團的「新馬辣」也上榜，比起馬辣有更多菜色可選擇，雖然相較於馬辣少了甜點與水果，但仍不減饕客的喜愛度，紛紛表示：「吃到飽界最頂」、「好吃、肉厚，上菜也快」，對菜色與服務品質都給予高度評價。