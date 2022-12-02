好市多試吃拿3份碰壁！員工當場「吃掉最後1盤」　她氣炸

麻辣鍋排行出爐！青花驕只排第二　網讚：冠軍這點沒得比

▲冬天吃麻辣鍋最舒服，網路調查6大人氣麻辣鍋店，海底撈、青花驕、馬辣全上榜。（示意圖／Shutterstock）
▲冬天吃麻辣鍋最舒服，網路調查6大人氣麻辣鍋店，海底撈、青花驕、馬辣全上榜。（示意圖／Shutterstock）

記者黃韻文/綜合報導

一到冬天就好想吃鍋，尤其又濕又冷的天氣裡，大啖滾燙燙的麻辣鍋最舒爽，不只暖身也暖心。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，連鎖麻辣鍋店的相關話題聲量，盤點最受網友熱議的6大人氣麻辣鍋，海底撈、青花驕、馬辣全上榜。

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觀察網路上對於連鎖麻辣鍋店的相關討論，一向以誇張貼心服務聞名的海底撈，最受到網友熱議，網路評價除了「食材等級不錯」、「麵真的很好吃」等討論外，許多人對於海底撈提供的服務，紛紛給予諸多正面評價，像是有網友分享在雨天穿著淋濕的鞋襪到海底撈用餐，竟遇到店員送上新襪子的經驗，讓人讚嘆「海底撈服務真的很周到」。

▲失戀女被海底撈店員圍繞唱「分手快樂」安慰，場面十分溫馨而尷尬。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲海底撈以誇張貼心的服務態度聞名，就曾有失戀女顧客，被店員圍繞唱《分手快樂》安慰。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
排名第二的是王品集團旗下的麻辣鍋品牌青花驕，特色湯頭以青花椒為主角，口感鮮麻香甜，讓網友們大讚：「麻辣湯讓人驚艷」、「青花椒能瞬間讓唾液爆炸」。青花驕也跟上近期推出家庭料理包的風潮，讓消費者在家也能吃到。料理包表現同樣不輸店裡口味，買過的網友表示：「回購很多次」、「自煮麻辣鍋的首選」。

▲王品旗下的青花驕，是首賣綠色麻辣鍋的品牌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品旗下的青花驕，是首賣綠色麻辣鍋的品牌。（圖／記者蕭涵云攝）
位居第三名的則是「馬辣」，以高CP值出名，網友們肯定「十分對得起價位」，每月都會推出身分證號碼優惠，如果身分證上有特定數字，就可以享有免費升級或招待。另外，與馬辣同集團的「新馬辣」也上榜，比起馬辣有更多菜色可選擇，雖然相較於馬辣少了甜點與水果，但仍不減饕客的喜愛度，紛紛表示：「吃到飽界最頂」、「好吃、肉厚，上菜也快」，對菜色與服務品質都給予高度評價。

▲新馬辣經典麻辣鍋11月優惠，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）
▲馬辣集團經常推出身份證優惠，可免費升級高檔食材吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲麻辣鍋店網路聲量排行。（圖／Social Lab提供）
▲麻辣鍋店網路聲量排行。（圖／Social Lab提供）

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