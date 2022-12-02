萬五站不穩！台積電領跌 台股終場挫42點、生技族群續強
美股4大指數昨（1）日跌多漲少，亞洲股市今（2）日齊跌，日韓股市皆挫逾1%。台股萬五只撐一天，今以14933點開出，盤中一度翻紅至15021點，終場下跌42.12點，收在14970.68點，跌幅0.28%，成交金額新台幣2230.99億元。權王台積電下跌6元至492.5元，跌幅超過1%。鴻海今日登高一呼，終場強漲2.43%，帶動泛鴻海集團紅通通。盤面焦點則有生技醫療股續強。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數下跌194.76點，跌幅0.56%，收在34395.01點；那斯達克指數上漲14.45點，漲幅0.13%，收在11482.45點；標普500指數下跌3.54點，跌幅0.09%，收在4076.57點；費城半導體指數下跌22.2點，跌幅0.78%，收在2804.7點。
美股4大指數1日跌多漲少，亞洲股市受到拖累齊跌，日韓股市皆挫逾1%，港股則下跌約0.8%。台北股市萬五有壓，今日以14933點開出，盤中一度翻紅至15021點，終場下跌42.12點，收在14970.68點，跌幅0.28%，成交金額新台幣2230.99億元。
晶圓代工龍頭、權值王台積電領跌，終場下跌6元，來到492.5元，跌幅1.2%。同樣為晶圓代工的聯電小跌約0.2%，來到45.05元，世界先進跌0.3%，力積電則來到盤上，終場上漲1.76%。其他重要電子股，如聯發科、大立光走勢疲弱，南亞科、英業達、日月光下跌0.4%到3%。
鴻海今日登高一呼，終場上漲2.5元，收在105.5元，漲幅2.43%，泛鴻海集團紅通通，廣宇直奔漲停，正達勁揚9%以上，中揚光、乙盛、鴻準也強漲4至6%。
今日盤面焦點為生技醫療股續強，生華科、大江攻上漲停板，視陽、葡萄王、杏國、大學光、保瑞藥業、台耀、佐登、益安上漲2至9%，