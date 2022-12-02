「三顧茅廬」請託王鴻薇 朱立倫：戰士沒有挑戰場的權利
國民黨主席朱立倫今（2）日上午與台北市長當選人蔣萬安，及台北市議員們，一同陪同王鴻薇前往北市選委會登記參選北市第三選區立委補選。會後接受媒體訪問時，朱立倫強調，王鴻薇是大家心目中「民主的戰士」，是最勇敢的戰將，「戰將沒有選擇戰場的權利，更沒有選擇戰場時機，不管戰場多辛苦，她做為一位最強戰將，沒有任何空間逃避。」
記者丁上程／台北報導
朱立倫表示，王鴻薇過去16年在北市議會的表現受到大家的肯定，相信台北市民早就認為他是最適合立委的人選，「他到立法院後可以發揮民主監督力量，更能揭弊，對抗民進黨，所以大家對他是充滿期待，是個最適合當國會議員。」
朱立倫強調，王鴻薇不只在松山信義區受到市民肯定，甚至全台北市民都認同王鴻薇是國民黨最強戰將。「戰將沒有選擇戰場的權利，更沒有選擇戰場時機，今天時機不管如何，不管戰場多辛苦，他做為一位最強戰將，沒有任何空間逃避。」朱立倫說，可能王鴻薇臉皮比較薄，但全台灣多少立委補選是現任議員參選，甚至連民進黨都比比皆是。
朱立倫也直言，王鴻薇不需要太過糾結，要道歉也是國民黨道歉，並不是她個人的問題，「不只國民黨、蔣萬安，台北市需要像她一樣的好立委，中華民國也需要這樣一位好立委。」朱立倫說，王鴻薇一定要出戰，民進黨全黨打一人不意外，抹黑抹黃抹紅奧步也不會因為1126的挫折而改變，但全台北市民都在看，中山、北松市民一定會做出最明智選擇。