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影／亞洲版「東方快車」在泰國！台灣女孩曝奢華晚宴

▲李潔上車後被精緻的包廂給迷住，大讚裝潢超級漂亮，她在車廂裡點了一杯紅酒，並享受優雅的下午時光。（圖／翻攝自影片）
▲李潔上車後被精緻的包廂給迷住，大讚裝潢超級漂亮，她在車廂裡點了一杯紅酒，並享受優雅的下午時光。（圖／翻攝自影片）

記者賴正琳／綜合報導

享譽全球的「東方快車」（ Orient Express），以豪華列車和奢華旅遊聞名，台灣影音創作者李潔長居曼谷，搭乘亞洲東方快車一直是她的夢想，如今她帶大家一起體驗，也讓人一窺東方快車的高級享受。

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這次她以體驗晚餐為主，從曼谷華藍蓬火車站出發到北碧府，因為是以十九世紀晚宴的方式進行，所以每個人都必須穿著正式服裝。抵達車站後會發現有專屬的貴賓休息室和行李放置處，上車前有泰國傳統藝術的舞蹈當作「迎賓舞」。李潔上車後被精緻的包廂給迷住，大讚裝潢超級漂亮，她在車廂裡點了一杯紅酒，並享受優雅的下午時光。

▲東方快車上的鋼琴師。（圖／翻攝自影片）
▲東方快車上的鋼琴師。（圖／翻攝自影片）
火車上有鋼琴師、侍酒師、廚師和禮賓人員，並且有總統套房、豪華套房和標準套房等車廂可供過夜，李潔獲得參觀總統套房的機會，裡面有沙發和梳妝台，晚上時服務人員會幫忙把沙發拉開變成床。每間套房車廂都有衛浴設備，而總統套房的衛浴間都是用最頂級的盥洗用品。李潔也帶大家體驗浪漫的晚餐氛圍，並在搖搖晃晃的車廂上享受高級晚宴。這趟旅行李潔共花了350美元（約等同於10,500元新台幣），晚餐和待遇都是依照五星級酒店規格，讓李潔覺得非常物超所值，她更大推「酒吧車廂」，從服務態度到裝潢氛圍都讓她十分滿意。

據悉，1982年復活版的「威尼斯辛普倫－東方快車」（ Venice SimplonOrient-Express）在亞洲運行的「亞洲東方快車」（ Eastern & Oriental Express）於1993年首發，橫跨曼谷和新加坡。如果對泰國旅遊有興趣，也可以前往李潔的影音頻道，並觀看亞洲完整版的東方快車體驗影片

｜LeeJay李潔我在曼生活｜

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