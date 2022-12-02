影／亞洲版「東方快車」在泰國！台灣女孩曝奢華晚宴

我是廣告 請繼續往下閱讀
火車上有鋼琴師、侍酒師、廚師和禮賓人員，並且有總統套房、豪華套房和標準套房等車廂可供過夜，李潔獲得參觀總統套房的機會，裡面有沙發和梳妝台，晚上時服務人員會幫忙把沙發拉開變成床。每間套房車廂都有衛浴設備，而總統套房的衛浴間都是用最頂級的盥洗用品。李潔也帶大家體驗浪漫的晚餐氛圍，並在搖搖晃晃的車廂上享受高級晚宴。這趟旅行李潔共花了350美元（約等同於10,500元新台幣），晚餐和待遇都是依照五星級酒店規格，讓李潔覺得非常物超所值，她更大推「酒吧車廂」，從服務態度到裝潢氛圍都讓她十分滿意。
據悉，1982年復活版的「威尼斯辛普倫－東方快車」（ Venice SimplonOrient-Express）在亞洲運行的「亞洲東方快車」（ Eastern & Oriental Express）於1993年首發，橫跨曼谷和新加坡。如果對泰國旅遊有興趣，也可以前往李潔的影音頻道，並觀看亞洲完整版的東方快車體驗影片。
｜LeeJay李潔我在曼生活｜
Youtube：https://www.youtube.com/c/LeeJay329/about
Instagram：https://www.instagram.com/leejay329/
Facebook：https://www.facebook.com/LeeJay329/