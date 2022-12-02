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阿Ben半個月「二度確診」！無奈：脫不脫口罩請自行負責

▲阿Ben（右）在半個月內二度確診，讓他無奈直呼「真的沒有無敵星星這回事，脫不脫口罩請自行負責」。（圖／翻攝白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
▲阿Ben（右）在半個月內二度確診，讓他無奈直呼「真的沒有無敵星星這回事，脫不脫口罩請自行負責」。（圖／翻攝白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）

娛樂中心／綜合報導

43歲藝人阿Ben（白吉勝）和徐小可（許暐翎）婚後育有3個孩子，婚姻幸福美滿，也是演藝圈出名的「多產」夫妻，更時常透過社群媒體分享生活。阿Ben在上月15日就曾確診過新冠肺炎，豈料才過了半個月，昨（1）日竟然又快篩驗出兩條線，讓他無奈直呼「真的沒有無敵星星這回事，脫不脫口罩請自行負責」。

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▲阿Ben（左）與徐小可結婚多年。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
▲阿Ben（左）與徐小可結婚多年。（圖／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）
阿Ben上月15日就曾確診過，19日快篩後才變回一條線，他當時透露「是的，我也不是天選之人或是天之驕子，感謝主讓我在5天內又恢復到一線姿態」，更幽默表示「接下來的90天我最搖擺」。

▲阿Ben上月15日就曾確診過。（圖／翻攝自IG＠benpai802）
▲阿Ben上月15日就曾確診過。（圖／翻攝自IG＠benpai802）
豈料才過半個月，阿Ben昨（1）日快篩再度驗出兩條線，讓他忍不住翻了白眼，「我就看要多久，真的沒有無敵星星這回事，脫不脫口罩請自行負責」，也不忘感謝老婆徐小可：「辛苦白太太又要1打3」。

▲藝人阿Ben（白吉勝）半個月內二度確診。（圖／翻攝自IG＠benpai802）
▲藝人阿Ben（白吉勝）半個月內二度確診。（圖／翻攝自IG＠benpai802）
貼文一出，網友也紛紛留言關心，「太扯」、「哇，保重啊」、「怎麼會這麼快又」、「哥保重」、「平安」、「加油，早日康復」、「Ben哥保重」、「第一天脫口罩餒」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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