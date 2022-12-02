阿Ben半個月「二度確診」！無奈：脫不脫口罩請自行負責
43歲藝人阿Ben（白吉勝）和徐小可（許暐翎）婚後育有3個孩子，婚姻幸福美滿，也是演藝圈出名的「多產」夫妻，更時常透過社群媒體分享生活。阿Ben在上月15日就曾確診過新冠肺炎，豈料才過了半個月，昨（1）日竟然又快篩驗出兩條線，讓他無奈直呼「真的沒有無敵星星這回事，脫不脫口罩請自行負責」。
娛樂中心／綜合報導
阿Ben上月15日就曾確診過，19日快篩後才變回一條線，他當時透露「是的，我也不是天選之人或是天之驕子，感謝主讓我在5天內又恢復到一線姿態」，更幽默表示「接下來的90天我最搖擺」。
豈料才過半個月，阿Ben昨（1）日快篩再度驗出兩條線，讓他忍不住翻了白眼，「我就看要多久，真的沒有無敵星星這回事，脫不脫口罩請自行負責」，也不忘感謝老婆徐小可：「辛苦白太太又要1打3」。
貼文一出，網友也紛紛留言關心，「太扯」、「哇，保重啊」、「怎麼會這麼快又」、「哥保重」、「平安」、「加油，早日康復」、「Ben哥保重」、「第一天脫口罩餒」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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