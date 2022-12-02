世足／日本驚喜擊敗西班牙！這一球卻被質疑有問題

世足／到底有沒有出界？英名宿：一百台攝影機也拍不到嗎

▲三笘薰救球是否已經出界，成為世足球迷討論的話題。（圖／美聯社／達志影像）
▲三笘薰救球是否已經出界，成為世足球迷討論的話題。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

日本在世界盃E組小組賽以2:1擊敗西班牙，同時淘汰了德國，踢出一場經典戰役。不過這場比賽中決定性的一球存在出界嫌疑，擔任轉播工作的英國名將Gary Neville和Graeme Souness在賽後也認為官方應該要提供清楚的影像，給所有關注賽果的人一個交代。

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爭議的一球出現在下半場，堂安律的傳中球被三笘薰在出界前一毫米救了回來，隨後田中碧起腳射門，打進這一球球也讓日本終場反超以2:1取勝，這一回合決定了最終E組的晉級球隊。

從回放來看，這一球已經飛出界外，爭議的點在於他到底有沒有落地，但是直到最後都只有一個角度的模糊影響，引發外界的爭議和討論，英國轉播單位的幾位名將，也分享了自己的看法。

「(這個會面)會讓你會覺得是不是有什麼不對的事在發生。」Neville批評本屆世足賽在看回放上做得不夠好，雖然有VAR系統輔助，也應該提供還原畫面來平息爭議，但官方並沒有這樣做。

Neville說，「從厄瓜多對卡達比賽的第一個越位球被判無效開始，我就一直覺得納悶，轉播單位沒有給我們正確的角度來看事情的真實情況，這讓我感覺不對。」他進一步表示，「這太奇妙了，我們在這些球場裡有100台攝影機，不可能錯過任何東西，但在提供畫面方面卻差強人意，在VAR中一定有人看到了一些明確的東西，他們應該給出來。」

前英超裁判、時常幫泰晤士報撰文的Peter Walton認為這樣的情形不常見，而Souness則誇飾的說，8000萬的德國人正瘋狂的尋找一張球沒有出界的畫面，但FIFA卻不願意提供，這場比賽可是決定世界盃16強球隊的一戰，沒有道理不給大家明白真相是什麼。

「我們已經等了接近一個小時了。他們越是不拿出一張能顯示球是否出界的照片，你就越是覺得有什麼不正常的事情發生。」Souness如此質疑道。

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