論文口試壓力破表 準博士潰瘍性結腸炎發作險切「腸」 醫師：治療不單控制症狀 黏膜修復才能降低癌化風險

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收治該起病例的台中榮民總醫院肝膽腸胃科主治醫師張崇信指出，「幸好患者母親緊急北上將孩子帶回家就醫；若再晚一些，可能有一半的腸子要切除！」
不只是腸躁！發燒、體重下降、腹痛、便血，恐是潰瘍性結腸炎警訊
潰瘍性結腸炎近年在台灣盛行率逐年升高，確診年齡也從早年四十歲高峰，到近年有越來越多人在二、三十歲就確診。張崇信醫師指出，及早確診可能與資訊發達、就醫方便有關。
值得注意的是，發病年齡跟疾病預後也有相關！張崇信說，一般來說，四十多歲以後才出現症狀的潰瘍性結腸炎相對好控制，不僅疾病比較有機會透過調整壓力、飲食、戒菸等生活環境因子而改善，後續需要手術以及發生大腸癌風險也較低。相較之下，如果二十多歲就有症狀，及早診斷、積極治療就變得非常重要。
但臨床上不少患者從一開始腹痛、腹瀉、貧血，以為自己是腸躁症、自律神經失調、痔瘡出血，一直到確診為免疫系統引發的潰瘍性結腸炎時，前前後後已經三年以上。張崇信表示，腸躁症不會發燒，也不會晚上肚子痛到睡不著跑廁所拉肚子，也不會拉到體重明顯下降、糞便摻血……，一旦出現這些症況，極有可能是免疫系統相關腸炎的警訊。
面對這類患者，首先要確立診斷！「有些人可能是健康檢查看到腸道潰瘍，有些人可能是因為症狀出現所以來找醫師。」張崇信說，首先要排除是因為感染、腫瘤、甚至是過敏等因素所致；接著再依據患者病灶部位分佈、嚴重程度以及患者是否具有危險因子等，擬定不同的治療對策。
張崇信指出，嚴重程度包括患者主觀描述與腸道內真實潰瘍程度，兩者要同時參考。「有些患者主觀症狀雖輕，但是腸道潰瘍程度已是中重度，這時候仍要積極治療。相對有些患者，稍有風吹草動就來就醫，自覺症狀很嚴重，但真實腸道發炎情況卻相對輕微，這時候可能需要的是心理支持、飲食生活環境調整。」
重度患者搶時間「滅火」 即時使用生物製劑治療減少併發症
潰瘍性結腸炎的危險因子包括：男性、年輕就發作、抽菸、有用類固醇、早年病發時整段大腸發炎，或先前曾手術過、因為發炎阻塞、出血、手術切過腸……等。一旦患者具有上述危險因子，也需要積極治療，因為相對容易發作。
經考量各種影響因素後，輕度患者就使用傳統治療，張崇信指出，八成患者一開始用類固醇就很有效，「但類固醇是一個救急用藥、用來誘導緩解，而非維持治療。」長期使用不僅效用降低、且副作用高，要妥善拿捏。接下來可能使用免疫抑制劑。
但如果是重度患者，「一來就要先把發炎壓下來，避免併發症發生，這時候把生物製劑當作第一線治療就很適當。」「有些病人家屬以為生物製劑一定要等到最後才用，硬是等到最嚴重才用，結果延誤了使用時機。」「對嚴重的患者來說，差一週就差很多，可能就是需不需要切腸子的差別！」
不只控制症狀！黏膜修復才能降低癌化風險
一旦開始治療，症狀好轉後，就會有患者希望不用再吃藥！張崇信說，「多數病人追求的治療目標是--肚子不痛、不拉肚子、不要出血、人不要暴瘦、可以工作。」這些可能經過治療一個半月、三個月就達成。但患者若因此就自己減少用藥、甚至停藥，卻可能造成病情大爆發。
「所以，啟動治療時就需要透過衛教讓患者知道治療計畫與治療目標，」一旦達標、才會開始調整，降階用藥。一般來說，患者如果只有大腸發炎，是有機會經過半年到一年的治療後，達到「黏膜癒合」的目標。
為什麼要治療到黏膜癒合？張崇信說，如果只是症狀緩解，黏膜沒有癒合，腸道還是一直在發炎，那麼患者之後得到腫瘤的風險還是很高。他以森林大火為例，「如果只撲滅大火，餘燼不滅，未來風一吹，火就會重新燒起來。」
而治療達到腸黏膜癒合的目標後，接下來就是持續監測，「萬一真的發作起來，才能及早察覺，甚至直接使用生物製劑，及早控制。」張崇信指出，持續追蹤包括抽血檢驗發炎指數、檢驗糞便的鈣衛蛋白，也可以做小腸超音波、腹部核磁共振攝影、小腸鏡、大腸鏡、膠囊內視鏡等，利用各種工具來評估治療成效。一旦後續追蹤顯示病灶活動度還在，哪怕沒有症狀，藥物仍需維持。
這兩、三年因為新冠疫情，部分潰瘍性結腸炎患者未能規律回診、規律用藥。對此，張崇信醫師指出，其實從英國封城開始，醫界開始累積面對疫情的用藥策略，例如口服藥物相對方便、免疫抑制劑劑量要低；皮下注射型的生物製劑，患者可以不需要在醫院停留過久。此外，相較於傳統每週或每兩週施打一次，近年也已經有每八週甚至十二週施打一次的生物製劑，也可以降低往返醫院頻率。患者可以依據不同的生活型態需求，與醫師一起找出最適合的治療模式。
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