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全黨挺一人！趙少康、洪秀柱大讚王鴻薇勇於承擔

▲國民黨台北市議員王鴻薇2日上午，在黨主席朱立倫以及台北市長當選人蔣萬安的陪同下，前往北市選委會登記參選第三選區立委補選。（圖／記者林調遜攝，2022.12.02）
▲國民黨台北市議員王鴻薇2日上午，在黨主席朱立倫以及台北市長當選人蔣萬安的陪同下，前往北市選委會登記參選第三選區立委補選。（圖／記者林調遜攝，2022.12.02）

記者余祥／台北報導

國民黨女戰神、台北市議員王鴻薇確定出戰台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，中廣董事長趙少康說，王鴻薇最終勇於承擔，基於「國家高於政黨、政黨高於個人」理念點頭，令人感佩也心疼；前黨主席洪秀柱也說，疼惜王鴻薇的辛苦，但更肯定她為黨承擔此次重任、勇往直前的魄力，也希望每一位朋友都能夠支持鴻薇的決定、成為她的力量，因為，這一席絕對不能輸。

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在黨內多方勸進下，王鴻薇確定出戰立委補選，洪秀柱說，長久以來，相信大多數的民眾對王鴻薇都不陌生，她不但多次揭發民進黨的施政弊端，更時常在政論節目上針砭時事，分析得鞭辟入裡，這樣不可多得的人才，其實早就該進立法院了。

洪秀柱說，這次台北市第三選區立委補選，綠營側翼顯然視鴻薇為強勁對手，才會不明究裡攻擊她「落跑」，實在相當荒謬！王鴻薇從2006年開始深耕地方、服務基層，從未離開過該選區，更非第一次當選市議員，如今接受黨部徵召，若能當選立委，必然能夠替社會做更多事，又何來「落跑」一說？她相信，王鴻薇必然會是優秀認真、熟悉市政、能夠承接蔣萬安在立院良好表現的不二人選。

趙少康則說，王鴻薇在剛結束的九合一大選中，踢爆林智堅論文抄襲案立下赫赫戰功，比起民進黨「敗選沒有民意基礎還能高升」的離譜過去，王鴻薇在地方服務長達16年、擁有高支持度，如今轉戰同區立委，勝選後，除了「服務升級」，更能給蔡英文以及九合一慘敗後仍戀棧權位的蘇貞昌一個重要訊息：不真心檢討反省，選民會一再用選票給你教訓。

趙少康表示，王鴻薇深知接下這個重擔，必定遭受府院黨全面攻擊，但是仍然勇敢承擔，更可喜的是，鴻薇確定披掛上陣後，台北市議員徐巧芯立刻給予大力支持，展現全黨力挺一人的氣氛，團結、茁壯的國民黨，才能實現民主制衡精神，請台北市中山、北松山選區的市民，全力支持理性、戰力強的王鴻薇進入立法院，加大監督民進黨的力量，並繼續服務選民。

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