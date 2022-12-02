特企／大醫生技團隊研擬戰略　打造近零負評口碑！

網路電商正當道，網路評論亦是如此；不僅作為消費者的參考消費依據之外，也是企業最喜愛的口碑行銷，但若留有負評一處理不好恐成毀滅性言論，間接成為各品牌的頭痛問題。對此，台灣保健食品電商大醫生技自有一套成熟的對應策略，直接讓顧客留負評的機率不到0.1%！
一般來說，消費者退貨的原因不外乎是因為：產品不符需求、沒有體感、沒有提供良好的服務，如果解決了這些原因，自然就能降低負評。以大醫生技來說，當客人反應負評以及客訴時，除了在第一時間間了解消費者的疑問與反饋，也會召集相關部門做個案討論；當負評評論的重複度過高，則會進行內部檢討並提出改善方針，來降低後續客戶對大醫生技負評的觀感。而就是透過這樣不斷改善的過程，讓原本許多評論為負評的顧客成功感受到大醫生技願意解決問題的誠懇，最終扭轉心意，甚至還會主動推薦給親友。
聽到大醫生技獲得負評的機率不到0.1%，讓正在大醫生技門市購物的林姓顧客感到很驚訝，他說自己雖然是第一次購買，還沒真正體驗到，但如果負評這麼低的話，代表大醫生技的服務很好，產品也有一定的品質，能有效解決客戶的問題，才可能有辦法維持這麼低的機率。
而另一名於大醫生技購買3年多的陳姓顧客則表示，一直對大醫生技的服務很滿意，且能清楚知道客戶的需求，相較其他家較不會亂推銷，所以聽到大醫生技負評很低這件事直言不意外。