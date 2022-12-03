今日來講股／選後短空、中長線多方有利　產業落底訊號來

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錢冠州指出，很顯然在這一次的選舉結果來講，可以看得出來民意並不是非常支持太激進的政策，反而是希望走出中庸的道路，希望兩岸可以比較和緩，因此他個人認為對股市是短空，但長線對多方是有利的。
那麼上週一大跌後，週二、週三、週四都有拉抬，指數甚至站上萬五大關，錢冠州認為主要是因為美國聯準會官員的態度，尤其是聯準會主席鮑爾的談話，由於比較偏鴿派，因此等於給大家打了強心針，雖然上週仍有聯準會官員講話偏鷹派，但市場預期最後定調可能升息強度趨緩，12月估升2碼，不會回到之前強力升息的態勢。
再來，由於近來美元指數明顯走跌，新台幣出現大幅升值，等於給外資壓力，現在開始做回補的動作，因此近來一些龍頭股，像是台積電、華新麗華、金融股表現都不錯，出現外資強勁的買盤回補力道，至於週五（2日）大盤漲多拉回，其實也很OK，就是震盪往上的局面，但大格局他認為還是不變，依舊是偏多的局面。
錢冠州指出，大環境趨勢還是偏多格局不變，首先是兩岸關係會走向比較和緩，有利多頭。第二是資金面慢慢有利新台幣，當聯準會可能不再強力升息之後，往美元的資金就會轉回來，往台幣去做前進。
第三，前陣子美國財報週公布，有機構對美國經濟去做預測，發現S&P 500的上市公司來看的話，大概EPS落底的時間點是落在本季，也就是第四季到明年第一季。錢冠州指出，換句話來講，基本面大概也快要落底了，所以大家最近看到很多台股公司，像是面板公司說最壞時間大概過去了，拉貨期要到了，或是一些NB、PC廠商即使面臨庫存水位偏高，但股價也沒有持續往下打，這就表示台股電子產業跟美股一起落底的時候到了，因此，未來中長線台股有機會走出一個不錯的局面。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。