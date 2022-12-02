房地慘！中國房產市場恐虧損6兆 專家：發展階段已結束
中國房地產市場自2021年起急劇放緩，官方為了支持房地產市場發展拋出「救地產16條」措施，然而許多機構與智庫仍認為，中國房地產拉動經濟的快速成長階段已經過去，預估今年房地產行業淨損將達到1.4兆人民幣（約新台幣6.06兆元），比起去年一口氣暴增75%，明年淨損更可能介於8千億至1.5兆人民幣之間。
國際中心楊智傑／綜合報導
房地產是中國經濟增長的主要支柱之一，佔其GDP大約29％的份額，不過在政府監管整頓過度借貸的開發商、疫情導致經濟下緩後，房地產開發商迎來艱難的時期。中國國盛證券估計，今年全中國房地產業市場淨損將達到1.4兆人民幣，其中相對屬於經濟富裕階級居住的商品房銷售最慘，銷售額跌幅約25%，同比銷售額大約減少4.7兆人民幣。
中媒《財新》引述研究機構克而瑞最新統計，指出今年11月全中國重點30城市的銷售創下半年來單月新低，其中商品房全國前百大房地產企業總銷售額只有6.73兆人民幣，同比暴減42.1%；距離2023年只剩一個月，在情況未見好轉下，報導預測房地產行業在明年淨損可能介於8千億至1.5兆人民幣之間。
萬博新經濟研究院長滕泰則表示，中國房地產業在2001至2021年這20年快速發展，與城鎮化相伴的房地產大發展階段已經告一段落，接下來進入整理、分化、調整階段，後續推出其他政策，目標都是為了化解系統性風險。