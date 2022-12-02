口罩解禁／脱口罩引爆疫情？專家曝「危險期」：這時應戴
中央流行疫情指揮中心日前宣布，12月起開放戶外口罩管制，民眾在戶外可以不用戴口罩，雖然這項政策是後疫情時代回歸正常生活的趨勢，不過隨著聖誕節、尾牙、跨年、農曆新年等活動將至，不免讓人擔心是否讓疫情伺機再起，而針對所謂的「半開放空間」如何界定是戶外還是室內也有諸多疑問；台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙認為，1月中旬在元旦返鄉出遊潮結束後，可能會出現新一波的疫情，不過台灣人3劑疫苗接種率高，且過去已接受過各種防疫措施的洗鍊，口罩逐步鬆綁其實屬於「象徵意義」，民眾應有自行判斷是否該戴口罩的能力，而非將焦點著重在硬性規定上，才能兼顧自由和防疫的兩個面向。
記者張志浩/綜合報導
陳秀熙指出，口罩解禁是國際趨勢，因為Covid-19已被認為是輕症化、流感化的病毒，且除非參與活動，一般人在戶外有「大型群聚」的機會相對較少，因此將口罩分段解禁，基本上不會讓疫情有再大量爆發或流行的影響；需特別注意的是，太多人染疫，對身邊的長者、慢性病患威脅也提升，若真有特殊考量，外出繼續戴上口罩，絕對不會是不好的選擇。
陳秀熙強調，國人3劑疫苗接種率高，且過去2年接受過如清零、隔離等眾多防疫措施的洗鍊，而現在終於要回歸正常，民眾不應該被硬性規定綁著，而是要演化成「軟性自主」的管理，在半開放空間如廟宇、餐廳等地時，要學會評估自身狀態和環境，去決定要不要戴口罩，還不是過度著墨在「這裡到底可不可以戴口罩」的議題；跳脫硬性規定的思維，是一般人甚至專家學者都要適應的方法，才能讓自由和防疫達到平衡。
高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科則表示，疫情不會消失，Covid-19傳染性高，致死、重症率已較低，但建議民眾本身若有呼吸道症狀，或出入醫療院所時，還是將口罩戴上比較好；此外，秋冬季節本來就是呼吸融合性、感冒、肺炎鏈球菌等各式病毒的活躍期，因此「剛開始解封，先繼續戴著仍是較好的選擇」。
最後陳秀熙補充，台灣在10月左右出現一波確診高峰，而一般感染康復後，人會有 3~5個月的「免疫保護力」，由此推估，1月中旬在元旦返鄉出遊潮結束後，可能會出現新一波的疫情，如果是害怕再度染疫或尚未確診者，屆時可特別關注疫情動態，評估外出是否要戴上口罩。