王鴻薇遭轟落跑議員 吳怡農緩頰不公平：選上才有這問題
台北市中山、北松山立委補選將於明年1月8日投票，民進黨徵召壯闊台灣發起人吳怡農再戰，對上才說不選又轉彎的國民黨台北市議員王鴻薇。由於選戰僅剩下30多天，吳怡農預計將競選總部設在台北市議員王世堅位在長春路的服務處，其今（2）日下午也前往拜訪並受訪，他表示，選戰僅有5周，最重要的是要讓大家知道有此次補選，未來會針對政見舉行系列記者會；談到對手，他也表示，批評王是落跑議員是不公平的，因為她要選上才會有落跑的問題，「我們會盡一切努力，不讓這結果發生」。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農今日下午前往王世堅位在中山區長春路上的服務處拜訪，由王世堅助理們接待。吳怡農受訪時表示，非常感謝王世堅的肯定跟支持，在短短30多天選舉時間中，慷慨借出他的服務處，讓自己的競總設在這，也感謝他願意擔任總督導。
吳怡農表示，選舉現在最大挑戰是只有5周的時間，要讓大家知道1月8日有補選，要出來投票，且因為1/月7日禮拜六要上班，這是最大挑戰，自己還是要一步一腳印拜託大家支持，未來才能進入立法院為大家繼續工作。
被問及此次競選總部設在中山區，與上次地點不同，吳怡農表示，這個立委選區是中山、北松山，有3分之2的選民在中山區，競總設在中山區理所當然，但不代表在北松山不會有後援會成立。
談到對手王鴻薇，吳怡農表示，王鴻薇是非常資深的議員，也有很豐富的選舉經驗，期待這場補選是正面、乾淨的選舉；他說，最近很多人批評王是落跑議員，「我覺得這是對她不公平的說法，因為她要選上才會有落跑的問題，我們會盡一切努力，不讓這結果發生」。
吳怡農也說，從下周開始，會針對3個選舉主軸下的政見舉行一系列記者會，期待大家針對議題、台灣方向做正向的辯論、討論，相信這也是選民期待的政治文化。