南部水情告急！水利署：台南轉夜間「減壓供水」黃燈

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經濟部指出，目前全台各地民生及產業正常供水，今年二期稻作陸續完成供灌，為因應南部地區久旱不雨，曾文、烏山頭水庫蓄水持續降低，經評估後，決定即日起嘉義地區轉為「水情提醒」綠燈，台南地區由水情提醒綠燈轉為「減壓供水」黃燈，由台水公司持續調控用水，以確實節省水量，並於高地或管末地區適時安排水車及供水點，降低減壓供水對民眾影響。
經濟部表示，在氣候變遷下，全台各地降雨越趨極端，今年下半年7月、8月台灣降雨為歷史紀錄第二少雨，之後尼莎及奈格颱風外圍環流雖為中部以北水庫集水區帶來降雨挹注。
像是翡翠水庫709mm、石門水庫431mm、寶山第二水庫62mm、德基水庫52mm，但南部區域水庫集水區仍持續呈現少雨情況，其中曾文水庫僅20mm。
另外，統計曾文水庫集水區6月迄今降雨量僅為歷史同期不到一半的48%，為目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水率偏低僅35%的最主要影響因素。
經濟部提到，中央與地方在6月起已透過農業加強灌溉管理、工業自主節水，如南科管理局11月節水已達8.93%、跨區調度及水庫出水管控等節水調度措施成效約4.9億噸，並在7月起控管及策進各項防旱應變作業。
地方政府也提前積極投入防旱應變，目前全台各地公共用水穩定，農業二期稻作可順利於12月中旬前全部完成收割。
經濟部說明，由於南部久旱不雨，台南地區水情較吃緊，曾文、烏山頭水庫蓄水量僅餘約2億噸，在明年上半年豐水期來臨前，水量相對有限。
為提前部署因應，台南地區於今日水情燈號轉為減壓供水黃燈，在不影響民眾用水的夜間離峰時段23時至隔日5時減壓供水，約可節水每日1.5萬噸，另請農委會及水利署再審慎檢視後續稻作供灌策略，因應氣候變遷挑戰做出最適切的規劃。
經濟部補充，中央氣象局預測明年1月及2月降雨偏少機率高，再次呼籲全國民眾一起努力節約用水。