今日來講股／海外廠掏空？分析師：不可能！龍頭股逢低搶

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錢冠州表示，台積電前一段時間確實有因為地緣政治關係而受到影響，但他認為到美國設廠並不是一件壞事，對美國政府也好、對美國客戶也好，其實會有安全感，也就不會把訂單一定要強制轉到英特爾或是三星去，如此一來反而可以確保台積電長期的競爭力。
再來說到「掏空」的議題，錢冠州認為更不可能，因為即便在美國設廠，5奈米也好、4奈米還是3奈米也好，或是高階製程過去也罷，也不是全部都過去，產能更是不能跟台灣的做比較，要完全複製到美國去也有難度，且從建廠到量產其實也要花上3到5年的時間，而台積電不可能故步自封，會持續技術領先，因此說「掏空」他覺得有點太過有想像力，應該要以平常心去看待。
錢冠州進一步指出，台積電帶頭到美國設廠，相關設備廠、檢測廠也會過去，等於給相關廠商創造商機，因此他認為半導體產業應該是中長線有利多方的看法。至於近來中國大陸封控、爆發白紙革命，他認為對台廠確實有影響，但已經在實現中，也就是說是可預期的，從股價表現就能看得出來。
但錢冠州認為，中國大陸不會一直實施嚴格的封控，為了經濟成長動能，也為了平撫民心，他覺得動態清零的政策似乎有慢慢退場的跡象，雖然官方依舊說要封控，但從北京或是上海的一些訊息，如移除核酸檢測站或是管控放鬆等都能看到管控的力道減弱，且最近又在傳建方艙醫院或是擴大老年人施打疫苗，他認為都是在為全面開放做準備。
而新一週台股如何操作？錢冠州表示，股市近來已經過高，因此難免遇到漲多拉回，但可以鎖定產業落底的或是位階不高，包含明年度會成長的族群或個股，像幾個龍頭股如台積電、聯發科、華新麗華，甚至電動車相關表現都滿強勢，明年也會有機會，因此針對這些龍頭股好股票，投資人都可以逢低拉回找切入的買點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。