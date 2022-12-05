今日來講股／選後短空、中長線多方有利　產業落底訊號來

今日來講股／海外廠掏空？分析師：不可能！龍頭股逢低搶

▲台積電海外設廠被外界認為有被「掏空」的疑慮，但分析師表示不可能。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台積電海外設廠被外界認為有被「掏空」的疑慮，但分析師表示不可能。（示意圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

台股萬五只曇花一現一天，上週五（2日）終場下跌42.12點，收在14970.68點，跌幅0.28%，成交金額新台幣2230.99億元，其中權值股台積電近500元情怯，再加上台積電美國廠將進行設備進廠典禮，外界多有雜音認為半導體供應鏈「去台化」，甚至有被「掏空」的疑慮。有分析師認為「不可能」！海外設廠反而可以確保台積電競爭力，況且海外設廠到量產還得一段時間，台積電只要保持技術領先，其實就不用怕，且整個產業鏈反而更有未來性。

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針對近來半導體產業「去台化」議題，甚至有人憂心技術與人才會外流，台灣會被「掏空」？為此，萬寶投顧分析師錢冠州表示，「不太可能會有這樣的情況」，因為一間國際化的公司，本來就不會只在一個地方設廠，有可能在歐美、日本、韓國都有廠，就是「利之所趨」，哪裡有商業利益就往哪裡去。

錢冠州表示，台積電前一段時間確實有因為地緣政治關係而受到影響，但他認為到美國設廠並不是一件壞事，對美國政府也好、對美國客戶也好，其實會有安全感，也就不會把訂單一定要強制轉到英特爾或是三星去，如此一來反而可以確保台積電長期的競爭力。

再來說到「掏空」的議題，錢冠州認為更不可能，因為即便在美國設廠，5奈米也好、4奈米還是3奈米也好，或是高階製程過去也罷，也不是全部都過去，產能更是不能跟台灣的做比較，要完全複製到美國去也有難度，且從建廠到量產其實也要花上3到5年的時間，而台積電不可能故步自封，會持續技術領先，因此說「掏空」他覺得有點太過有想像力，應該要以平常心去看待。

錢冠州進一步指出，台積電帶頭到美國設廠，相關設備廠、檢測廠也會過去，等於給相關廠商創造商機，因此他認為半導體產業應該是中長線有利多方的看法。至於近來中國大陸封控、爆發白紙革命，他認為對台廠確實有影響，但已經在實現中，也就是說是可預期的，從股價表現就能看得出來。

但錢冠州認為，中國大陸不會一直實施嚴格的封控，為了經濟成長動能，也為了平撫民心，他覺得動態清零的政策似乎有慢慢退場的跡象，雖然官方依舊說要封控，但從北京或是上海的一些訊息，如移除核酸檢測站或是管控放鬆等都能看到管控的力道減弱，且最近又在傳建方艙醫院或是擴大老年人施打疫苗，他認為都是在為全面開放做準備。

而新一週台股如何操作？錢冠州表示，股市近來已經過高，因此難免遇到漲多拉回，但可以鎖定產業落底的或是位階不高，包含明年度會成長的族群或個股，像幾個龍頭股如台積電、聯發科、華新麗華，甚至電動車相關表現都滿強勢，明年也會有機會，因此針對這些龍頭股好股票，投資人都可以逢低拉回找切入的買點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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