好市多試吃拿3份碰壁！員工當場「吃掉最後1盤」　她氣炸

黃牛退散！PS5主機現貨預購聖誕節開玩　5款熱門推薦

▲12月期間，全台PlayStation特約經銷商將推出兩波PS5預購活動，聖誕節前應該可以拿到時機。（圖／官方提供）
▲12月期間，全台PlayStation特約經銷商將推出兩波PS5預購活動，聖誕節前應該可以拿到時機。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

聖誕節對於資深遊戲玩家來說，如果能收到夢幻逸品PS5應該會是個絕佳的聖誕禮物，PS5單主機缺貨了兩年還是要等，但至少黃牛可以逐漸退散了，官方將在12月期間於全台PlayStation特約經銷商推出兩波PS5預購活動。第一波：預訂期間：12/3~12/14，取貨日期：12/15。第二波：預訂期間：12/17~12/22，取貨日期：12/23。但有可能是單主機販售，也可能是和遊戲一起的同捆組，各店家提供之預訂品項與取貨日期等詳情皆以各店家為準，可能會稍有不同。

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了有主機之外，周篇包括DualSense無線控制器、PS5主機護蓋以及PULSE 3D無線耳機組等，除了已上市的「白色」、「午夜黑」、「星塵紅」、「星幻粉」、「星光藍」和「銀河紫」，還有最新加入風格獨到的「深灰迷彩」系列。

同步提供5款  精選熱門大作或同樂遊戲：

 《God of War Ragnarök》：與克雷多斯和阿特柔斯同行，踏上神話之旅，在諸神黃昏到來前尋找解答。這對父子必須賭上一切，走遍九界。探索神話中綺麗景色的路途上，父子將面對上至北歐諸神，下至野獸的可怕敵人，同時為生命中空前絕後的大戰做好準備。

《FIFA 23》：《EA SPORTS™ FIFA 23》獻上世界性遊戲，包括男子組和女子組FIFA World Cup™巡迴賽，新增女子俱樂部球隊，以全新方式遊玩最愛的模式。

《NBA 2K23》：憑藉一流的視覺呈現和經過改良的球員AI、最新的球員名單與擁有悠久歷史的球隊，《NBA 2K23》為玩家呈現最為真實、完整的最新系列作。可選擇喜愛的NBA和WNBA球隊和球星參與競技，體驗遊戲逼真的顛峰之作。

《Overcooked! All You Can Eat》：融合了《Overcooked!》、《Overcooked! 2》和所有附加內容，經過重新調製，可以和其他玩家分工合作，闖過數百個混亂的烹飪關卡，還有各種千奇百怪的廚房，一關比一關還凶險。

《雙人成行》：這是一場專為多人合作打造的混合類型平台冒險，與好友扮演相互看不順眼的夫妻科迪與小梅，兩人被一道魔咒變成了玩偶。他們被困在一個變化莫測的奇幻世界中，每個角落都隱藏著意想不到的東西，他們不得不一起克服挑戰，同時挽救他們破碎的感情。

▲新色手把能立即讓遊玩體驗更添新意。(圖／官方提供)
▲新色手把能立即讓遊玩體驗更添新意。(圖／官方提供)

熊貓外送天菜年曆出爐！護理正妹、溫柔暖男攻佔外送圈

被騙怕了！Whoscall進階版成長5成　「揪團」1天1元防詐

口罩解禁／醫美人潮變多了！準備脫罩前最在意「2部位」

Spotify年度排行出爐！台灣冠軍是他　1首歌狂點4700萬次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀