黃牛退散！PS5主機現貨預購聖誕節開玩　5款熱門推薦

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同步提供5款 精選熱門大作或同樂遊戲：
《God of War Ragnarök》：與克雷多斯和阿特柔斯同行，踏上神話之旅，在諸神黃昏到來前尋找解答。這對父子必須賭上一切，走遍九界。探索神話中綺麗景色的路途上，父子將面對上至北歐諸神，下至野獸的可怕敵人，同時為生命中空前絕後的大戰做好準備。
《FIFA 23》：《EA SPORTS™ FIFA 23》獻上世界性遊戲，包括男子組和女子組FIFA World Cup™巡迴賽，新增女子俱樂部球隊，以全新方式遊玩最愛的模式。
《NBA 2K23》：憑藉一流的視覺呈現和經過改良的球員AI、最新的球員名單與擁有悠久歷史的球隊，《NBA 2K23》為玩家呈現最為真實、完整的最新系列作。可選擇喜愛的NBA和WNBA球隊和球星參與競技，體驗遊戲逼真的顛峰之作。
《Overcooked! All You Can Eat》：融合了《Overcooked!》、《Overcooked! 2》和所有附加內容，經過重新調製，可以和其他玩家分工合作，闖過數百個混亂的烹飪關卡，還有各種千奇百怪的廚房，一關比一關還凶險。
《雙人成行》：這是一場專為多人合作打造的混合類型平台冒險，與好友扮演相互看不順眼的夫妻科迪與小梅，兩人被一道魔咒變成了玩偶。他們被困在一個變化莫測的奇幻世界中，每個角落都隱藏著意想不到的東西，他們不得不一起克服挑戰，同時挽救他們破碎的感情。