口罩解禁／六福村耶誕景眾搶拍！罕露「無罩笑容」畫面曝
睽違3年的「無罩耶誕節」終於來了！根據中央流行疫情指揮中心宣布，昨（12/1）起戶外適度開放口罩放寬解禁，僅剩一些大型集會等需要戴口罩外，可說是三年來首度可以大口呼吸外頭空氣的機會。六福村「童話耶誕村」在此同時也熱情開跑，解禁首日更難得迎來「無罩笑容」曝光。樂園方也曝光4大必拍景點，有糖果許願池、雪人國度、冬季大道、耶誕國度，還有最受歡迎的聖誕老公公見面會，即日起到明年1/2扮成耶誕人物裝扮還可以4折優惠入園。快帶上大小朋友一起來朝聖，享受疫情明朗後的熱鬧聖誕節！
記者汪睿琦/綜合報導
六福村曝光四大必拍景點，包括全台最甜最繽紛放大版的落地糖果裝飾，滿滿都是耶誕香甜的溫馨感的「糖果許願池」；白雪覆蓋草地的「雪人國度」，與雪人家族們歡聚在一起，度過充滿歡笑的耶誕佳節；漫天飛雪飄揚「冬季大道」，巨型胡桃鉗帶領著群與薑餅人們守護著冬季專屬的繽紛與幸福；冬季森林中的麋鹿們踏著雪白草地現蹤「耶誕國度」，邀你一起在夢幻絢麗的耶誕樹下許下心中的願望。
不僅濃濃儀式趕造景必拍，園內還有冬季最大盛典遊行「魔法耶誕派對」，由耶誕老公公帶領著耶誕精靈們歡慶落雪紛飛的耶誕村，感受嘉年華般的活力四射；還有小朋友最期待的「耶誕老公公見面會」，只要預先購買專屬的禮物包，耶誕老公公就會親自將禮物送給小朋友，還有機會可以跟耶誕老公公一起搭乘「耶誕童話列車」，絕對能留下孩子們童年難忘回憶。還有必吃的「冬季耶誕盛宴 威靈頓特餐」，享受頂級威靈頓牛排，邊看百老匯等擊的華麗聖誕舞台劇，彷彿置身歐美耶誕派對！
如果不想跑太遠，新北市也有聖誕老公公見面會！新北耶誕城首創聖誕老公公泡泡屋，今迎來第一批與聖誕老公公相見歡的小朋友們，有家長更為了一圓孩子的夢，特地開幕首日就衝來朝聖；現場還有打卡抽禮物活動，最大獎為百貨抵用券500元，邀請民眾來試試手氣。