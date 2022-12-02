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12月聚餐叫外送！Uber Eats優惠碼先收 　雜貨最高折8百

▲Uber Eats 12月優惠不少，其中生鮮雜貨單單筆最多可折400，一人可用兩次，等於最多可折800元。（圖／官方提供）
▲Uber Eats 12月優惠不少，其中生鮮雜貨單單筆最多可折400，一人可用兩次，等於最多可折800元。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

12月進入跑趴、聚會旺季，民眾外送需求大增，Uber Eats在12/31前推出生鮮雜貨優惠，輸入專屬優惠碼最高可折800。此外，Uber Eats攜手商家合作夥伴推出「減碳新食尚」活動，消費者可輕鬆在 Uber Eats App 中透過篩選功能勾選「蔬食料理」或「純素食料理」，即可下訂標有純素及蔬食標章的餐點選擇，於即日起至12/6前點購指定活動商家合作夥伴之餐點，還能享有指定品項75折。

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家樂福及家樂福超市也在 Uber Eats 上設置「減碳永續」專區，上架由在地小農所生產之環境友善及注重動物福利之商品，同樣在12/6前，消費者點購指定家樂福及家樂福超市活動商家，不僅可享「減碳永續」專區商品9折優惠，還可於 Uber Eats App 輸入優惠序號【家福愛地球】，再享2次9折優惠，單筆最高折抵150元（須消費滿899元）。

📍Uber One、優饗及雙享方案會員12月優惠方案，優惠碼皆限台灣營運範圍內，指定商家使用且數量有限，兌完為止。

  • 12/1 - 12/31，輸入【年末賺600】首次訂購生鮮雜貨享4折優惠（限使用兩次）；單筆消費金額須滿100元；單筆消費最高折抵300元。
  • 12/1 - 12/31，輸入【年末賺300】訂購生鮮雜貨享85折優惠（限使用兩次）；單筆消費金額須滿499元；單筆消費最高折抵150元。
  • 12/1 - 12/31，輸入【年末賺800】訂購生鮮雜貨享8折優惠（限使用兩次）；單筆消費金額須滿1499元；單筆消費最高折抵400元。
  • 12/1 - 12/31，輸入【12月外帶】 訂購外帶自取單筆訂單享7折優惠（限使用六次）；單筆消費金額須滿149元；單筆消費最高折抵45元。
  • 12/1 - 12/31，輸入【會員搭車趣】Uber One 會員 Uber App 新用戶享首趟行程180元乘車優惠。
  • 11/23 - 12/6，輸入【生日快6】點購活動餐廳指定商品即享買一送一優惠，會員輸入指定優惠序號，可再享1次滿299元整單8折優惠，最高折抵70元。
  • 11/23 - 12/6，輸入【食遍八方】於八方雲集活動餐廳點餐指定品項買一送一，會員輸入優惠序號【食遍八方】可再享1次滿299元整單9折優惠，最高折抵50元。
📍Uber Eats App 全用戶優惠

  • 12/1 - 12/31，輸入【台南高雄都來點】訂購 Uber Eats 享5次滿189元折抵30元，限使用於「送餐地點」位於下列之區域：台南市全區、高雄市全區。限指定美食外送/外帶商家。
  • 12/1 - 2023/3/31，輸入【首購優市】訂購 Uber Eats 優市享1次6折優惠，限首次訂購 Uber Eats 優市用戶使用，單筆消費最高折抵150元，消費滿200元（不含外送費）以上方可使用，限使用於 Uber Eats 優市。
  • 12/1 - 12/15，輸入【優市好冬】訂購 Uber Eats 優市享1次8折優惠，單筆消費最高折抵120元，消費滿599元（不含外送費）以上方可使用，限使用於 Uber Eats 優市。
  • 即日起-12/6，輸入【家福愛地球】訂購家樂福、家樂福超市2次9折優惠，消費滿899元（不含外送費及其他優惠折抵）以上方可使用，單筆消費最高折抵150元，限使用於家樂福、家樂福超市指定活動商家。
  • 12/2 - 12/15，輸入CF200訂購家樂福、家樂福超市2次8折優惠，消費滿1000元（不含外送費及其他優惠折抵）以上方可使用，單筆消費最高折抵200元，限使用於家樂福、家樂福超市指定活動商家。
▲家樂福及家樂福超市在 Uber Eats 上設置「減碳永續」專區，上架由在地小農所生產之環境友善及注重動物福利之商品。 (圖／Uber Eats 提供)
▲家樂福及家樂福超市在 Uber Eats 上設置「減碳永續」專區，上架由在地小農所生產之環境友善及注重動物福利之商品。 (圖／Uber Eats 提供)

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