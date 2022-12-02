12月聚餐叫外送！Uber Eats優惠碼先收 　雜貨最高折8百

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📍Uber One、優饗及雙享方案會員12月優惠方案，優惠碼皆限台灣營運範圍內，指定商家使用且數量有限，兌完為止。
- 12/1 - 12/31，輸入【年末賺600】首次訂購生鮮雜貨享4折優惠（限使用兩次）；單筆消費金額須滿100元；單筆消費最高折抵300元。
- 12/1 - 12/31，輸入【年末賺300】訂購生鮮雜貨享85折優惠（限使用兩次）；單筆消費金額須滿499元；單筆消費最高折抵150元。
- 12/1 - 12/31，輸入【年末賺800】訂購生鮮雜貨享8折優惠（限使用兩次）；單筆消費金額須滿1499元；單筆消費最高折抵400元。
- 12/1 - 12/31，輸入【12月外帶】 訂購外帶自取單筆訂單享7折優惠（限使用六次）；單筆消費金額須滿149元；單筆消費最高折抵45元。
- 12/1 - 12/31，輸入【會員搭車趣】Uber One 會員 Uber App 新用戶享首趟行程180元乘車優惠。
- 11/23 - 12/6，輸入【生日快6】點購活動餐廳指定商品即享買一送一優惠，會員輸入指定優惠序號，可再享1次滿299元整單8折優惠，最高折抵70元。
- 11/23 - 12/6，輸入【食遍八方】於八方雲集活動餐廳點餐指定品項買一送一，會員輸入優惠序號【食遍八方】可再享1次滿299元整單9折優惠，最高折抵50元。
- 12/1 - 12/31，輸入【台南高雄都來點】訂購 Uber Eats 享5次滿189元折抵30元，限使用於「送餐地點」位於下列之區域：台南市全區、高雄市全區。限指定美食外送/外帶商家。
- 12/1 - 2023/3/31，輸入【首購優市】訂購 Uber Eats 優市享1次6折優惠，限首次訂購 Uber Eats 優市用戶使用，單筆消費最高折抵150元，消費滿200元（不含外送費）以上方可使用，限使用於 Uber Eats 優市。
- 12/1 - 12/15，輸入【優市好冬】訂購 Uber Eats 優市享1次8折優惠，單筆消費最高折抵120元，消費滿599元（不含外送費）以上方可使用，限使用於 Uber Eats 優市。
- 即日起-12/6，輸入【家福愛地球】訂購家樂福、家樂福超市2次9折優惠，消費滿899元（不含外送費及其他優惠折抵）以上方可使用，單筆消費最高折抵150元，限使用於家樂福、家樂福超市指定活動商家。
- 12/2 - 12/15，輸入【CF200】訂購家樂福、家樂福超市2次8折優惠，消費滿1000元（不含外送費及其他優惠折抵）以上方可使用，單筆消費最高折抵200元，限使用於家樂福、家樂福超市指定活動商家。