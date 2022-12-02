台中逆子弒母50刀 鑑定精神疾病判18年

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起訴指出，陳男（39歲）患有雙向情緒障礙症就醫，與62歲母親同租住太平區大樓內，陳母雖每周給陳1千元零用錢，但他遊手好閒沒幾天就花完，再向收入有限母親索討未果因而起衝突，除大聲指責外，還砸毀屋內物品並對母親暴力相向，有多次家暴紀錄。
今年4月1日晚間，陳男因對母親不給零用錢心生怨懟，先到廚房拿出水果刀接著坐在客廳等候，陳母當晚結束工作返家時，先在大樓櫃台領取女兒寄來的冷凍水餃包裹，當時曾向保全抱怨，兒子為討錢，已經大吵大鬧兩天，連同保全及社區經理等人都建議「先不要上樓」，但仍無法阻止悲劇發生。
陳母返家在廚房拿出冷凍水餃準備晚餐時，陳拿出水果刀吼叫，接著拿刀抵著母親脖子造成多處銳器傷，隨後朝母親下顎刺入，負傷試圖逃離的陳母抬手抵抗，更讓陳男發怒，繼續持刀狠刺，母親當場倒臥血泊中，當時陳男未報案求救醫，反冷血旁觀直至母親氣絕身亡，才到浴室清洗凶刀身上噴濺的血跡。
陳男胞姐隔天中午接獲母親同事告知母親未上班，直覺有異聯絡社區保全察看，這才驚見陳母早身亡，陳男則反鎖在臥室內，警方獲報趕往破門逮捕時，陳男至少說出「國父」等五個身分，連殺了母親都說不知情，全案移送台中地檢署聲押。
檢方以陳犯後冷靜清洗凶刀，認為當下並無因精神障礙導致無辨識行為違法能力，今年6月偵結，依殺害直系尊親屬罪起訴。法院審理時，陳男對殺人行為坦承不諱，另經醫院鑑定、診斷及心理衛生評估等，研判他患有情感性精神病、雙相情緒障礙症等，且症狀嚴重需反覆住院治療，病史也記載「陳近2至3個月開始自言自語，不認識媽媽，認為是壞人或販毒者」。法院認為，陳因精神病影響，出現無法辨識親屬情形，認定他犯案時，認知所殺害者非其母親，難構成刑法第272條殺害直系血親尊親屬罪，全案依殺人罪判陳男18年徒刑，但勘認刑之執行完畢後仍有極高可能再犯可能，因此宣告陳男應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以法定最長之監護期限5年。