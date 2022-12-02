大選落幕！菸防法仍裹足不前　民調：逾八成民眾盼速通過

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這份選後最新出爐的民調還顯示，將近九成的受訪者絕對支持擴大禁菸範圍，這樣的出發點是基於青少年能免於紙菸的危害；至於民眾最關注的二手煙危害，民調也顯示高達八成七的受訪者，支持加大控管二手煙對國民健康造成的傷害。進一步訪問發現，管控燃燒紙菸成為全球趨勢，有82.9%受訪者支持台灣早日成為無二手煙之島！
據統計，每年因抽菸而直接或間接受到危害的人數高達25萬人，許多婦幼團體不斷到立法院陳情希望儘速通過修法，不解為何一部大家有共識的菸防法修法如此困難？婦幼團體質疑立委遇到菸防法就裝睡，是否因為不想得罪紙菸商，選擇在國人健康議題上裝睡，導致菸害防制法在朝野協商時停擺。
本項民調是新北市家長志工教育成長協會委託，調查時間為11月29日至11月30日，共完成1085份成功樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點，訪問對象為全國20歲以上一般民眾。調查方法是以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；再依照內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！