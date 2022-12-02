明短暫回溫！北台灣好天氣「只有一天」 週日雨彈炸3天
近期受鋒面通過和東北季風影響，台灣各地氣溫驟降，越來越有冬天的感覺，連日不穩定的天氣終於要告一段落了，中央氣象局表示，明（3）日起東北季風減弱，高溫回升明顯，雨區也縮短，各地皆為多雲到晴的好天氣，北部甚至都有機會看見太陽露面，中南部體感溫暖偏熱；不過北台灣好天氣也僅有明天，下週日（12/4）東北季風又增強，北部、東半部將再有雨勢出現，預計會影響到下週二（12/6），民眾請多留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明日東北季風減弱，各地溫度回升，北部高溫攝氏26~27度、中部、南部、東部皆可達攝氏27~30；全台低溫則是攝氏19~21度，因此早晚仍較為偏涼，日夜溫差大，早出晚歸應添加衣物保暖；下週日（12/4）東北季風增強，預期北台灣氣溫會驟降到和近日差不多，南部影響則較少。
降雨部分，黃恩鴻指出，雖然氣象局目前仍針對北北基、宜蘭發布「大雨特報」，但入夜後降雨會慢慢趨緩，明日桃園以北及東半部地區仍有一些局部短暫雨，但都非常零星，其他地區也是多雲到晴，有望看到太陽露面；不過對於北台灣來說，好天氣可能維持僅24小時，下週日（12/4）東北季風增強後，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區都會有局部較大雨勢發生的機率，北部及東半部地區也有局部短暫雨；中南部影響較小，預期到下週二（12/6）大多維持多雲到晴。