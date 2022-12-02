【2022醫療科技展】新光醫院數位轉型　邁向智慧醫療大時代

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新光醫院展場醫療特色亮點，與國際元宇宙大廠HTC Medical VR團隊合作導入VR工作坊，透過VR的學習設備及360度的教育訓練，讓醫護人員可以加速臨床照護技能的學習，同時身歷情境的VR也讓醫護更快進入狀況，目前技術已應用到COVID-19加護病房團隊整合訓練，提供醫事人員更安全的訓練及提升醫療照護品質。
另外也和筑波醫電合作導入Uniiform手寫系統，病歷同步上傳雲端，實現數位化保存，麻醉科Spark系統更可定時接收多醫療設備(如生理監視器、麻醉機等)資料，即時記錄手術過程內容，Uniiform及Spark系統配合VOTEM愛多芬生理監視器搭建整合方案，將病患資訊與儀器資料整合帶入，簡化照護流程提升照護品質。此外新光醫院也導入數位便利站及醫指付，讓民眾付款更方便，不必排隊並減少紙張運用，降低染疫風險。
今年新光醫院亦展示新的癌症治療技術，如「整合臨床、自動品管與數據收集的癌症個人化智慧資訊系統」、「呼吸調控技術“凍住”並精準照射肺部、乳房腫瘤」、「肝癌及攝護腺癌的高精準放射手術加上腫瘤內注射免疫療法」，向世界展示台灣癌症治療技術的持續進步。
另外新光醫院健檢中心與昕新智慧診所合作展出臨床高解析度電子式腸胃鏡、德國新型內視鏡懸臂系統及智慧診所健康風險評估App，落實無紙化數位健檢。昕新智慧診所開幕至今己累積服務4,348例大腸鏡檢查。
此外「候鳥住宿型健檢」提供新板傑仕堡優質飯店住宿一天與飯店到健檢中心點對點接駁服務，並可享受飯店五星服務到第二天下午六點再退房的醫旅服務。
今年新光醫院成立30週年，不斷透過醫療科技的精進，邁向更安全、高品質及高效能的智慧醫院，新光醫院也將擴建第二醫療大樓，將大樓打造成A+的心臟血管中心，朝全責照顧total care為目標，為社會民眾的健康福祉共同來努力。
新光保全以「AIOT智慧照護 內外兼顧」為主軸，導入多項AI應用技術，旗下新保生活關懷及新誼整合展出全方位銀髮照護服務及智慧診間。推出全國首創【24H即時通報】行動照護錶，長輩不論在室內/戶外皆能被安心照護。
用戶有緊急需求時，可按下緊急按鈕與照護中心即時通話；智慧診間可結合各醫院醫療系統有效解決等候排隊困擾，另病房管控可透過多功能防疫機整合門禁、電梯控制及院方HIS系統，讓院方在管理病房配病者出入時達到感控安全目的。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56046
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